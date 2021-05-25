İşçiye çifte tazminat! 6 ay çalıştıysanız kıdeme göre tazminatınız...

Sosyal güvenlik mevzuatı çalışanların işten ayrılması durumunda mağdur olmaması için, işverenin hakkını savunduğu gibi işçinin de hakkını savunuyor. Bu durumda işçinin mağduriyetinin giderilmesi için "kıdem" ve "ihbar" tazminatı devreye giriyor.

Kıdem tazminatı, bir kurumda çalışan bireyin özrü, isteği dışında işten çıkarılması sonucunda mağduriyetinin giderilmesi için çalışana ödenen tazminattır. Süre şartı bulunan kıdem tazminatında, söz konusu tazminatı almak isteyen bireylerin mevcut işlerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Öte yandan istifa eden işçinin de tazminat almaya hakkı vardır ancak 1475 sayılı yasada sıralanan emeklilik, askerlik, emeklilikte yaş sınırı gibi koşulları tamamlamış olmak gerekiyor. Kadınlar için ise evlilik ve fesih gibi koşulların ortaya çıkması gerekiyor.

ÇALIŞAN, İŞTEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDIĞINDA BİLE TAZMİNAT ALABİLİR

Çalışanı koruyan ikinci tazminat biçimi ise "ihbar tazminatı" olarak karşımıza geliyor. Çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda bile "ihbar tazminatı" almasına hak kazanacak koşullar oluşabiliyor. İhbar tazminatı iki taraflıdır. Burada işverenin de işçinin de sözleşmeyi fesih edeceğine dair bilgiyi karşı tarafa erkenden bildirmesi gerekiyor. Bu süreyi de çalışanın, iş yerindeki çalışma zamanı, kıdemi belirlemektedir. Bu süreye uyulmadan işten çıkarılan çalışanlar, kıdemine göre ihbar tazminatı almaya hak kazanıyor. Özetlemek gerekirse, işe gelmeyeceğini bildirip işten ayrılan çalışan ihbar tazminatı ödemek zorunda kalıyor. Öte yandan eğer bir işveren, çalışanına "işe gelme" derse hem kıdem hem de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalıyor.