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İşçiye çifte tazminat! Eğer 6 aydan fazla çalıştıysanız...

13.08.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçilerin mutlaka haklarını bilmesi gerekiyor. Özellikle pandemi nedeniyle pek çok kişinin işten çıkarıldığı şu günlerde çifte tazminat kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tazminatla ilgili bilinmesi gerekenler…

İşçiye çifte tazminat! Eğer 6 aydan fazla çalıştıysanız...

KOVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde de özellikle ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşandı. Hem işverenler hem de işçiler açısından oldukça zor bir dönem oldu. İşçi çıkarma yasağının ardından pek çok kişi işsiz kaldı. İşsiz kalan kişilere çifte tazminat hakkı tanındı. İşte gereken şartlar…

KIDEM TAZMİNATI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi işçin alacağı iki tazminat bulunuyor. Bunlardan birincisi kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı almak için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmanız gerekiyor. İkinci şart ise işçisinin kendisi istek ve kusuru dışında, işveren tarafından işten çıkarılmasıdır.

1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da bulunuyor. Şöyle ki istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabilir. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat daha var. Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor.

İŞSİZ KALANLARA İKİNCİ TAZMİNAT HAKKI

İşten ayrılan işçiler için ikinci bir tazminat ödemesi daha bulunmaktadır. Buna da ihbar tazminatı deniliyor. Üstelik ihbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor. Aynı zamanda kıdem tazminatında aranan 1 yıl şartı da ihbar tazminatında aranmıyor. Yalnızca 6 ay çalışmak yeterli.

Yasalarımıza göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Bu süreyi de o işyerindeki kıdeminiz yani çalışma zamanınız belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor.

İŞÇİ DE İHBAR TAZMİNATI ÖDEYEBİLİR

İhbar süresine uyulmadığı zaman ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor. İhbar süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma süresi için 4 hafta olurken, ödenecek ücret de 1 aylık maaş oluyor. 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta ve 1,5 aylık maaş, 3 yıldan fazla çalışma için ise 8 hafta yani 2 aylık maaş şeklinde ödeniyor.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabiliyor. Eğer işçi bu sürelere uymadan işten ayrılırsa bu kez işverene aynı şekilde ödeme yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Tazminat
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