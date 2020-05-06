İşe gidemiyorsanız devlet 1831 TL maaş desteği veriyor! İşte şartları...

Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, tanımlanan hallerde geçerli olmaktadır. Meslek hastalığı, iş kazası, rahatsızlık ya da hamilelik gibi geçici iş göremezlik olarak tanımlanan halleri, kişilerin sağlık raporu ile ispat etmesi durumunda yapılan kesintiler iade edilir.

Sigortalıların iş görememe nedeniyle çalışma hayatına ara verdikleri sürede yapılan kesintiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iade edilir. Ancak bu noktada kişilerin iş görememe durumunun geçici olması şarttır. Kişinin iş gücünün tamamında ya da bir kısmında sürekli olarak kayıp yaşaması halinde çalışma hayatını sonlandırması söz konusu olur. Bu durum geçici iş göremezlik olarak değerlendirilmez ve başka bir prosedür devreye girer.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş göremezlik ödemesinin şartları belirlenmiştir.

Kişinin iş göremezlik durumu yaşamasından önce sigorta başlangıcının olması gerekir. İş göremezlik halinin son bulmasından sonra kişilerin aktif iş hayatına geri dönebilmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen devlet hastanelerinden geçici iş göremezlik durumlarının sağlık raporu ile ispat edilmesi şarttır.

Alınan sağlık raporunda iş göremezlik haline neden olan durumlar için en az 3 gün istirahat süresi verilmelidir. Raporda verilen süre kadar kişilere ödeme yapılacağı belirtilirken istirahat süresinin 3. gününden itibaren ödeme yapılmaktadır.

Sigortalı olarak çalışma hayatını devam ettirenlerin iş göremezlik durumunun başlangıç tarihinden öncesindeki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primlerinin ödenmesi gerekir.

İş göremezlik ödeneği için başvuruda bulanacak kişilerin prim borcunun bulunmaması gereklidir.

İş göremezlik ödeneğinin alınması için kişilerin sağlık raporunu işverene iletmesi yeterli olur. İşveren ise raporu 5 gün içinde e-Rapor sistemine kayıt ettirir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sisteme girilen rapor incelenir ve onay aşamasına geçirilir. Onay verilmesinden sonra çalışanlar PTT üzerinden iş göremezlik ödemesi alabilir.