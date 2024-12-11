Küçük banknotlara elveda, 500 TL yolda! ATM'den para çekemezseniz şaşırmayın: '2025' iddiası bir dönemi bitiriyor

2024'ün sonlarına yaklaşılırken yeni yıl ATM'lerde yeni bir dönemin de kapısını aralıyor. Gündelik hayatta artık 5, 10, 20, 50 TL gibi banknotlar eskisi denli kullanılmıyor. Bu nedenle ATM'lere artık yalnızca 100 ve 200 TL'lik banknotların koyulmaya başladığı konuşuluyordu. Şimdiyse 2025'te 200 TL dışında banknot olmayacağı iddiası gündeme geldi.

BANKLAR DÜĞMEYE BASTI

Düşük tutarlı banknotların kullanımının azalması üzerine bankalar düğmeye bastı. Bu kapsamda ATM'lerde değişikliğe gideceği öne sürüldü.

ATM'LERDE YENİ DÖNEMİN SİNYALLERİ

ATM'lerde yeni bir dönem başlayacağını, eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu da geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla belirtmişti.

100 TL ÇEKEMEZSENİZ ŞAŞIRMAYIN!

Bankaların ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyduğunu belirten Babuşcu, "5,10,20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler" demişti.

500 TL'LİK BANKNOTLAR MI YOLDA?

Bu iddiayla birlikte akıllara piyasaya 500 TL'lik banknot çıkarılıp çıkarılmayacağı da geldi. Sözcü'de aktarılan bilgilere göre ise 2025 yılında 500 liralık banknotlar piyasaya sürülecek ve bankamatiklerden 200 ile 500 TL banknotları çekmek mümkün olacak.