İşe iade davaları için Anayasa Mahkemesi'nden yeni düzenleme! O madde iptal edildi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinde 15. fıkrayı iptal etti. Buna göre, işe iade davalarında, işçinin asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı arabulucuya başvurması zorunluluğu artık bulunmayacak. İşte konu ile ilgili detaylar...

İşe iade davaları için Anayasa Mahkemesi'nden yeni düzenleme! O madde iptal edildi: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ezgi Sivritepe

Anayasa Mahkmesi, İş Mahkemeleri Kanunu'nda düzenlemeye gitti. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüksek Mahkeme tarafından alınan karar göre, iptal edilen 3. maddesinde 15. fıkranın Anayasa'nın 13 ve 36. maddelerine aykırı bulundu.

İşe iade davaları için Anayasa Mahkemesi nden yeni düzenleme! O madde iptal edildi: Resmi Gazete de yayımlandı 1

İPTAL EDİLEN MADDE NE DİYORDU?

İptal edilen maddede, "Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır" deniliyordu.

İşe iade davaları için Anayasa Mahkemesi nden yeni düzenleme! O madde iptal edildi: Resmi Gazete de yayımlandı 2

ANAYASA MAHKEMESİ O MADDEYİ İPTAL EDİLDİ!

Bu fıkraya göre, çalışanın, işe aide için arabulucuya başvurmak isterse, hem taşeron hem de asıl yükleniciyi bilmesi gerekiyordu.

İptal kararında, maddenin amacı irdelendi. Kararda, "Asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte arabuluculuya başvurulması amacın, işe iade davasında taraf sıfatına ilişkin sorunların engellenmesi olduğuna" dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme, bu amaca karşın, ilgili düzenlemenin çalışanın mahkemeye erişim hakkını kısıtladığı sonucuna vardı.

İşe iade davaları için Anayasa Mahkemesi nden yeni düzenleme! O madde iptal edildi: Resmi Gazete de yayımlandı 3

İptal kararında, bu durumun uygulamada işçiye ek külfet getirdiğine dikkat çekilirken, şu cümleler kuruldu:

"İşçinin taraf olmadığı asıl işveren ve alt işveren arasındaki hukuki ilişkiyi tespit ederek arabululucuk sürecini asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte yürütmesini zorunlu kılan işe kural iade talebinde bulunan işçiye katlanamayacağı bir kural yüklemektedir"

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Arabulucu İş Mahkemesi anayasa mahkemesi
