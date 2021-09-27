İşinden istifa eden kadına kıdem tazminatı! İşte detaylar...

Kıdem tazminatından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Aynı iş yerinde bir yıldan fazla çalışmak ve kendi kusuru dışında işveren tarafından iş sözleşmesine son verilmek en temel iki şart. Ancak kadınların işveren tarafından değil de istifa etmesi durumunda da kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Peki ama nasıl? İşte cevabı…

EVLENEN KADINA İSTİFASI DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI HAKKI

Kadın çalışanlar aynı işyerinde bir yıldan fazla çalışıp evlenmesi durumunda evliliği sebep göstererek istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alabilmektedir. Normal şartlarda istifa eden işçiye tazminat verilmezken, kadınların evlenip, işten ayrılmak istemesi durumunda bu hak doğar. Ancak bu haktan yararlanmak için evlendikten sonraki bir yıl içinde istifa etmek gerekir. İş Kanunu’nda 1475 sayılı kıdem tazminatına esas 14. maddesi uyarınca kadın işçi, evlendikten sonraki bir yıl içerisinde istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Buradaki süre, nikah tarihinden itibaren başlar ve sadece bir yılla sınırlıdır. Süre aşıldığında tazminat hakkı kalmaz.

DOĞUM NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Kadınlar her ne kadar evlendikten bir yıl içerisinde işinden ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazansa da doğum nedeniyle işinden ayrılması durumunda böyle bir hakkı bulunmamaktadır. Kadın işçi isterse doğumdan sonra işten ayrılabilir. Ama bu durumda kıdem tazminatına, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneğine hak kazanamaz. Çünkü bu aslında işçinin istifa etmesi, iş sözleşmesini İş Yasası’nın 17. maddesi çerçevesinde sona erdirmesidir. Bunun SGK çıkış kodlarındaki karşılığı ise esasında 3 numaralı kod yani “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)”dir. Ancak SGK bu durum için kendince ayrıca bir kod üretmiştir.

Sonuç itibarıyla doğum gerekçesiyle işten ayrılarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği alamaz. Altını çizelim, çeşitli internet sitelerinde yer alan tabloda “kod 38’den işten ayrılma halinde işsizlik ödeneği alınabileceğine” ilişkin bilgi hatalıdır.

HAMİLELİK NEDENİYLE RAPORLU GÜNLERDE İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAK İÇİN ŞART NEDİR?

Doğum yapan kadın sigortalının hamilelik nedeniyle raporlu olduğu günler için geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için istirahat raporunun başladığı tarihte sigortalı olunması ve doğumdan önceki son bir yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması gerekiyor.



