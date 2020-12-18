İSKİ su faturası sorgulama işlemi nasıl yapılır? İSKİ online fatura ödeme

Günlük hayatta faturaların ödenmesi unutulabilir veya zahmetli olabilir. Şubeye gidip zaman kaybetmek ve sıra beklemek yorucu olabilir. Bunun yanı sıra İnternet üzerinden kolayca su faturanızı sorgulayabilir ve online olarak fatura ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. İski su faturası borç sorgulama ve ödeme yapmak için farklı seçenekleri ve alternatif yöntemlerin detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz. E-Devlet Üzerinden Fatura Sorgulama Su faturanızın geçmiş borcu olup olmadığını ya da güncel dönem borçlarını öğrenmek için e-devlet İnternet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle e-devlet sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye giriş yaparken T.C. kimlik numaranızın ve e-devlet şifrenizin olması yeterlidir. Gerekli bilgileri girdikten sonra giriş yapabilirsiniz. Ardından kurumlar kısmından İSKİ su faturası sorgulama kısmına gelerek abone numaranızı seçebilir ve işleminizi tamamlayabilirsiniz. Halihazırda aboneliğiniz olan faturalar sistem üzerinde kayıtlıdır. Eğer birden fazla aboneliğiniz varsa hangisini görmek isterseniz o alternatifi seçebilirsiniz. Adınıza kayıtlı tüm aboneliklerin listesi burada bulunur. Kolay bir seçim yaparak hızlı ve güvenli bir şekilde faturalarınızı sorgulayabilirsiniz. Bu kadar kolay!

İSKİ İnternet Sitesi Üzerinden Faturalarınızı Sorgulama E-devlet şifreniz yoksa yine de faturanızı sorgulayabileceğiniz farklı seçenekler bulunur. İSKİ su fatura sorgulama için İSKİ’nin kendi web sayfasına girerek işleminizi yapabilirsiniz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra, üyeliğiniz yoksa “Üye olmadan Fatura Sorgulama” seçeneği ile T.C. kimlik numaranız veya abone numaranızla faturanızı sorgulayabilirsiniz. Bunun yanında sisteme üye olabilirsiniz. Sözleşme numaranız var ise T.C. kimlik numaranız, sözleşme numaranız, telefon ve mail adresi gibi güncel bilgilerinizi girdikten sonra sisteme üye olabilir, daha sonraki kullanımlarınız için de kolaylık sağlayabilirsiniz. Üye olarak ya da olmadan bu web sayfası üzerinden faturanızı rahatça sorgulayabilirsiniz. İnternet şubesi üzerinde arıza kaydınızı oluşturabileceğiniz, faturalarınıza itiraz edebileceğiniz, ödemelerinizi görebileceğiniz alanlar bulunur. Böylece fiziksel olarak şubeye gitmenize gerek kalmadan işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Fatura Ödemelerinizi İstediğiniz Yerden Yapın Günlük hayattaki koşuşturmaların yanında bir de faturaları ödemek için şubelere gitmek ve sıra beklemek hem yorucu hem de zaman kaybettiren bir durumdur. Bunu yaşamamak için su faturanızı online olarak kolayca ödeyebilirsiniz. İSKİ su fatura ödeme işleminiz için online olarak e-devlet veya İSKİ’nin e-şube web sayfalarına girerek faturalarınızı sorguladıktan sonra kredi kartı bilgilerinizle ödeme yapabilirsiniz. Dilerseniz geçmiş dönem borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Bu işlemler tamamen güvenli olarak gerçekleşir. Size hem hız kazandırır hem de evinizin konforunda işlem yapma kolaylığı sağlar. Mobil telefonunuzun olduğu her yerde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Fatura Sorgulama ve Ödemelerin Farklı Alternatifleri İSKİ su fatura ödeme ve sorgulama için yöntemler sadece e-devlet ve İSKİ’nin kendi web sayfasıyla sınırlı değildir. Dilerseniz bu işlemleri bankalarınız aracılığıyla da yapabilirsiniz. Günlük hayatta hemen hemen herkesin maaşını aldığı bir banka hesabı bulunur. Her banka sisteminin de mobil şubesi vardır. İSKİ birçok banka ile anlaşmalı olarak çalışır. Anlaşmalı bankaları İSKİ’nin web sayfası üzerinden inceleyebilirsiniz. Sizin bankanız da anlaşmalı kurumlar arasındaysa rahatlıkla bankanızın mobil şubesine girerek fatura ödeme seçeneğinden İSKİ’yi seçebilir ve kurum ödemesi yapabilirsiniz. Hatta otomatik ödeme talimatı verebilir ve hesabınızda para olması durumunda ödemenizi düzenli olarak her ay tamamlayabilirsiniz. Böylece faturalarınız zamanında ödenmiş olur. Siz de takibini bankanız üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Faturanız Beklediğinizden Fazla İse İtiraz Etme İşlemleri Faturanız ikamet adresinize geldi veya online olarak İSKİ su fatura sorgula işlemiyle faturanızı incelediniz. Kullanım miktarınız ve fatura ücreti hatalı görünebilir. Bu durumda faturanıza itiraz etme hakkınız bulunur. Öncelikle yüksek faturanın sebebi tesisatla, hatalı okumayla ya da sayaç arızasıyla ilgili olabilir. Yüksek kullanımınız ya da tesisatınızda kaçak yoksa sahada çalışmaları yürüten ekiplerce kontrol gerekir. İtiraz öncesi sayacınızı kontrol ederek faturadakiyle kıyaslayabilirsiniz. Fark varsa ve faturaya yüksek yazılmışsa faturanıza itiraz edebilirsiniz.