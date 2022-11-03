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İŞKUR 36.710 işçi alımı yapacak! İşte il il personel alımı ilanı

03.11.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) aracılığıyla her gün farklı illerden personel alımı ilanları paylaşılıyor ve personel alımı gerçekleştiriliyor. İş verenlerle iş arayanları buluşturan İŞKUR'da 36.710 açık iş ilanı bulunuyor.

İŞKUR 36.710 işçi alımı yapacak! İşte il il personel alımı ilanı

İş arayanların uğrak noktasından olan İŞKUR'da 36.710 personel alımı ilanı yer aldı. Türkiye'nin birçok yerinden paylaşılan bu ilanlarda, iş arayanın bilmesi gereken her detay yer alıyor. Kaynakçı, beden işçisi, makineci aranıyor. İşte detaylar...

İŞKUR 36.710 işçi alımı yapacak! İşte il il personel alımı ilanı

İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞKUR internet sitesinde vasıflı vasıfsız birçok personel alımı ilanı bulunuyor. 3 Kasım itibarıyla yayınlanan personel alımı iş ilanlarında Kaynakçı, Beden İşçisi, Makineci, Garson, Satış Danışmanı gibi meslek grupları yer aldı.

İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alımı ilanlarının detaylarını görüntüleyebilmek için İŞKUR'a kayıt olmak gerekiyor.

İŞKUR 36.710 işçi alımı yapacak! İşte il il personel alımı ilanı

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR'a kayıt olmak için, 'https://esube.iskur.gov.tr/' adresine tıklayın ve 'Üye Ol' butonuna basın. Sizden istenen bilgileri doldurduktan sonra kaydınızı tamamlayın. Ardından kişisel bilgilerinizi, deneyimlerinizi ekleyip, CV oluşturun.

İş aramak için İŞKUR'a giriş yaptıktan sonra ara butonuna basın ve aramak istediğiniz pozisyonu girin. İlanın detaylarına, ilana tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuru yaptığınız pozisyonun mesleğinizle eşleşmesi gerekiyor. Başvuru yapmadan önce başvuru detaylarını dikkatlice okuyunuz. Ayrıca çalışmak istediğiniz bölge ile konumuzun da eşleşmesi gerekli. Aksi halde sistem uyarı verecektir.


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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR personel alımı İşçi

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