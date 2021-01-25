İŞKUR - BOTAŞ 268 personel alımı başvurusu 2021: BOTAŞ mühendis, teknisyen, itfaiye görevlisi alımı şartları nedir? BOTAŞ iş başvurusu yapma!

Son dakika Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yazılı sınav olmayacak şekilde sadece sözlü sınavla 268 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda kadro sayısı 268 olarak belirlendi. BOTAŞ persenel alım şartları nedir? BOTAŞ personel alımı hangi kadrolardan olacak?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADRO SAYISI!

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre BOTAŞ farklı illerde ve çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yapılacak. Peki BOTAŞ personel alımı hangi tarihlerde?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

BOTAŞ personel alımı için başvuru tarihleri sadece dört gün sürecek. 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan başvurular, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı. BOTAŞ iş ilanı kapsamında aşağıda yer alan il ve mühendislik ile diğer alanları kapsayacak personel alım ilanı bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi süreç başladı.