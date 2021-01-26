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İŞKUR - BOTAŞ 268 personel alımı başvurusu 2021: BOTAŞ mühendis, teknisyen, itfaiye görevlisi alımı şartları nedir? BOTAŞ iş başvurusu yapma!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2021 08:37 | Son Güncelleme

Son dakika Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre BOTAŞ 268 personel alımı gerçekleştirecek. BOTAŞ'a başvuruda bulunmak isteyen personel adayları "BOTAŞ hangi kadrolardan personel alımı yapacak, BOTAŞ iş başvurusu nasıl yapılır" araştırmasına başladı. 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı alımı yapacak olan BOTAŞ'ın personel alımı ilanı İŞKUR'dan yapılacak...

İŞKUR - BOTAŞ 268 personel alımı başvurusu 2021: BOTAŞ mühendis, teknisyen, itfaiye görevlisi alımı şartları nedir? BOTAŞ iş başvurusu yapma!

Son dakika Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yazılı sınav olmayacak şekilde sadece sözlü sınavla 268 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda kadro sayısı 268 olarak belirlendi. BOTAŞ persenel alım şartları nedir? BOTAŞ personel alımı hangi kadrolardan olacak?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADRO SAYISI!

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre BOTAŞ farklı illerde ve çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yapılacak. Peki BOTAŞ personel alımı hangi tarihlerde?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

BOTAŞ personel alımı için başvuru tarihleri sadece dört gün sürecek. 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan başvurular, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı. BOTAŞ iş ilanı kapsamında aşağıda yer alan il ve mühendislik ile diğer alanları kapsayacak personel alım ilanı bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi süreç başladı.

BOTAŞ HANGİ İLLERE PERSONEL ALIMI YAPACAK?

BOTAŞ 268 personel alımını; Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR aracılığı ile alım yapan BOTAŞ personel alım şartları ve başvuru için gerekli evraklar, alım yapılacak kadroya göre değişmektedir. İlanın tam metnine ulaşmak ve başvuru şartlarını görebilmek
için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BOTAŞ İLANIN TAM METNİ

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BOTAŞ personel alımı ilanında yer alan bilgiye göre, "İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır" denildi.. BOTAŞ ilanları, 25.01.2021-29.01.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun
http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde
yayımlanacaktır. İŞKUR aboneliği olmayan ama başvuru yapmak isteyen adaylar en yakın İŞKUR merkezine giderek ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptıktan sonra başvuru yapabilecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEKLERDEN OLACAK?

5 Elektrik Mühendisi,
14 Makine Mühendisi,
3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,
21 Elektrik- Elektronik Mühendisi,
6 İnşaat Mühendisi,
9 Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
2 Çevre Mühendisi,
3 Kimya Mühendisi,
6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği
1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği - Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği,
1 Jeoloji Mühendisi,
1 Enerji Sistemleri Mühendisliği,
3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi,
3 SBF / İİBF Hukuk,
5 İşletme,
6 İBFF,
4 Hukuk,
1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
2 kamu Yönetimi çalışma - Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri,
1 İletişim Fakültesi,
2 Bilgi Yönetimi / Bilgi ve Belge Yönetimi ( Büro İşçisi ),
1 Grafik Tasarımı ( Büro İşçisi ),
16 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İtfaiye Görevlisi ),
50 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Elektrik / Elektronik Teknolojisi /
Elektronik teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),
14 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),
3 İş Sağlığı ve Güvenliği ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),
13 İnşaat Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),
4 Bilgisayar teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),
34 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),
21 Elektrik / Elektrik Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),
9 Harita Teknisyeni ( Diğer Teknisyen ve Tekniker )
1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Diğer
Teknisyen ve Tekniker

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