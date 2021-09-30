İŞKUR'dan iş arayanlara 141 bin 326 personel alım duyurusu! İşte açık kadrolar...

Pandemi döneminde işçi çıkarma yasaklarının kaldırılması ile birlikte pek çok kişi işsiz kalırken, pek çok kişi de dükkanlarına kepenk vurmak zorunda kaldı. Vatandaş iş bulabilmek için İŞKUR’a başvururken, kurumdan güzel bir haber geldi. Tam 141 bin 326 personelin istihdam edileceği duyurulurken, hangi alanlarda alım yapılacağı da belli oldu. İşte İŞKUR’un alım yapacağı alanlar…
İŞKUR’dan iş başvurusu yapmak için kurumun portalına üye olmanız ya da şahsen en yakın İŞKUR binasına giderek müracaat etmeniz gerekiyor. Özel sektörde iş fırsatları sürerken firmalardan yaklaşık 141 bin 326 personel için iş duyurusu yapıldı. şarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girmenizi tavsiye ederiz.
Beden işçisi (genel) 31 bin 588
Temizlik görevlisi: 4 bin 264
Satış danışmanı: 3 bin 161
Garson: 3 bin 101
Konfeksiyon İşçisi: 2 bin 148
Paketleme İşçisi: 1989
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 1105
Elektrikçi: 950
Forklift operatörü: 1042
Aşçı yardımcısı: 994
İŞKUR üzerinden iş başvurusu gerçekleştirebilmek için belli başlı şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartları ise şöyle sıralamak mümkün:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
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