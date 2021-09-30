İŞKUR'dan iş arayanlara 141 bin 326 personel alım duyurusu! İşte açık kadrolar...

Pandemi döneminde işçi çıkarma yasaklarının kaldırılması ile birlikte pek çok kişi işsiz kalırken, pek çok kişi de dükkanlarına kepenk vurmak zorunda kaldı. Vatandaş iş bulabilmek için İŞKUR’a başvururken, kurumdan güzel bir haber geldi. Tam 141 bin 326 personelin istihdam edileceği duyurulurken, hangi alanlarda alım yapılacağı da belli oldu. İşte İŞKUR’un alım yapacağı alanlar…

İŞKUR’A İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR’dan iş başvurusu yapmak için kurumun portalına üye olmanız ya da şahsen en yakın İŞKUR binasına giderek müracaat etmeniz gerekiyor. Özel sektörde iş fırsatları sürerken firmalardan yaklaşık 141 bin 326 personel için iş duyurusu yapıldı. şarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girmenizi tavsiye ederiz.

İŞKUR’UN AÇIK İŞ POZİSYONLARINDA ÖNE ÇIKAN 15 MESLEK

Beden işçisi (genel) 31 bin 588

Temizlik görevlisi: 4 bin 264

Satış danışmanı: 3 bin 161

Garson: 3 bin 101

Konfeksiyon İşçisi: 2 bin 148

Paketleme İşçisi: 1989

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 1105

Elektrikçi: 950

Forklift operatörü: 1042

Aşçı yardımcısı: 994

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden iş başvurusu gerçekleştirebilmek için belli başlı şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartları ise şöyle sıralamak mümkün:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.



