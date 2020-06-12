İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği! Almak için...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belirli şartların taşınması halinde, sigorta girişi olan işsizlere işsizlik maaşı ödemesi yapabiliyor. İşsizlik ödeneği, kendi istek ve kusurları dışında işten çıkarılan sigortalı işsizlere, belirli koşulların sağlanması halinde tespit edilen süre ve miktarda yapılan ödemelere deniliyor. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile amaç ve kapsamı belirlenen işsizlik ödeneği uygulamasıyla herhangi bir kasıt ve kusurları olmaksızın işini kaybeden sigortalıların gelir kaybı, yeni bir iş bulana kadar karşılanmaya çalışılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMENİN ŞARTLARI

4447 sayılı kanunda hüküm altına alınarak hukuken korunan ve kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşların mağduriyet yaşamamalarını amaçlayan işsizlik ödeneğinin genel olarak bilinen şartları şu şekilde belirlenmiştir.

Kendi istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalmak

Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 120 gün hizmet sözleşmesine tabi olmak

Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son üç sene içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine bizzat veya elektronik ortamda başvurmak