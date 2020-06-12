İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği! Almak için...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belirli şartların taşınması halinde, sigorta girişi olan işsizlere işsizlik maaşı ödemesi yapabiliyor. İşsizlik ödeneği, kendi istek ve kusurları dışında işten çıkarılan sigortalı işsizlere, belirli koşulların sağlanması halinde tespit edilen süre ve miktarda yapılan ödemelere deniliyor. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile amaç ve kapsamı belirlenen işsizlik ödeneği uygulamasıyla herhangi bir kasıt ve kusurları olmaksızın işini kaybeden sigortalıların gelir kaybı, yeni bir iş bulana kadar karşılanmaya çalışılıyor.
4447 sayılı kanunda hüküm altına alınarak hukuken korunan ve kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşların mağduriyet yaşamamalarını amaçlayan işsizlik ödeneğinin genel olarak bilinen şartları şu şekilde belirlenmiştir.
Kendi istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalmak
Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 120 gün hizmet sözleşmesine tabi olmak
Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son üç sene içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine bizzat veya elektronik ortamda başvurmak
Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR’a bizzat giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin çalışabilecek durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor veya güncelleniyor. Bu sayede sigortalı işsizlerin danışmanlık, iş bulunması ve meslek edindirme hizmetlerini alması sağlanıyor.
İşsizlik Ödeneği
Genel Sağlık Sigortası Primleri
Yeni bir iş bulma
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi
Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik maaşı ödeniyor.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları gözetilerek hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kurala göre hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.
Son 4 ay asgari ücretten maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 1.168,27 TL,
Son 4 ay 3.500 TL maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 1.389,37 TL,
Son 4 ay 6.000 TL maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 2.336,53 TL,
şeklinde hesaplanıyor.
İşsizlik ödeneği damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye uğramıyor, nafaka borçları hariç haciz ve başkasına devri söz konusu olmuyor. İşsizlik ödeneği, başvuruları takip eden ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Her ayın beşinde de aylık olarak hak sahibine ödeniyor.
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