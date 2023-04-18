İŞKUR DSİ PERONSEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2023 DSİ sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? 908 sürekli işçi alınacak!

DSİ işçi alımı başvuruları 17 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı. DSİ işçi alımı ilanlarında belirtilen şartları taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvuruda bulunabilecek. Konuya dair bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. DSİ işçi alımına yönelik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?

DSİ işçi alımı ile ilgili detaylar İŞKUR yayımlanan ilanlar ile belli oldu. Başvuru süreci 17 Nisan itibarıyla başladı. İlanlara yyımlandığı gün itibarıyla 5 gün boyunca başvuru yapılabilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri ya da İKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

DSİ Genel Müdürlüğü sürekli işçi alım ilanlarına ilişkin bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR DSİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI KONTENJANLAR

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama için tıklayınız



