İŞKUR Gençlik Programı devreye girdi! Öğrencilere verilecek miktarlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, sağlık, tarım, ticaret, ulaşım, sanayi, adalet, sosyal güvenlik, teknoloji gibi milleti doğrudan ilgilendiren alanlarda Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdıklarını söyleyerek, "Bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer yandan adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Bölgesinde ve dünyada sözü geçen demokrasi ve kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte temayüz eden bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek adeta yeni baştan inşa ettik. Üretim ve istihdamı ekonomi ve maliye politikamızın merkezine yerleştirmek bu suretle büyüme ve kalkınma atılımlarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Son dönemde bilhassa istihdam ve nitelikli iş gücü alanında devreye aldığımız programlarla başarı hanemize yepyeni kazanımlar ekledik" dedi.

'İŞ GÜCÜMÜZ 925 BİN ARTIŞLA 35 MİLYON 820 BİN KİŞİYE ULAŞTI'

Erdoğan, 9 Şubat 2024'te hayata geçirdikleri 'İş Pozitif Programı' ile 1 yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını belirterek, "İş Gücü Uyum Programı'ndan yüzde 90'a yakın bölümü kadınlar olmak üzere 3 ayda toplam 137 bin 476 kişi faydalandı. Alanına hakim, donanımlı ve mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletme hedefiyle geçtiğimiz ay başlattığımız Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programımızdan 1212 kişi istifade etti. 2024 yılında İşbaşı Eğitim Programımız ile 65 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandı. 3 bin 405 kişi de mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı. TÜİK'in istihdam verileri de programlarımızın başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Son 1 yıllık verileri incelediğimizde 2023 Kasım'ına göre; iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. Yine aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız ise 0,4'lük bir düşüşte yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Aynı şekilde son 1 yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık" dedi. Kadın iş gücüne katılma oranının 1,1 puan, kadın istihdam oranının ise 1 puan yükseldiğini kaydeden Erdoğan, "Gençlerle ilgili oranlara baktığımızda yine benzer iyileşmelerin, artışların ve gerilemelerin olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz" dedi.

'İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINI DEVREYE ALIYORUZ'

Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırladıkları İŞKUR Gençlik Programını bugün itibarıyla devreye aldıklarını söyleyerek, "İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. Program kapsamında katılacakları AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. İŞKUR Gençlik Programı her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeli ile uygulanacak" dedi.

'1 MİLYON ÜNİVERSİTELİNİN İSTİFADE ETMESİNİ PLANLIYORUZ'

Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerin faydalanacağını söyleyen Erdoğan, "Günlük bin 83 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Kampüslerde ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla öğrencilerimiz iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar. Öğrencilerimiz ve üniversitelerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2'nci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin bugün iktisadi, siyasi ve ticari ilişkiler bağlamında sancılı bir dönüşüm geçirdiğini kaydederek, "Küresel ekonominin dinamikleri değişirken ticari rekabet aynı nispette sertleşiyor, jeopolitik mücadele ise çok farklı bölgelerde eskisinden oldukça farklı şekillerde tebarüz ediyor. Amerika ve Avrupa kıtasında son haftalarda yaşanan tartışmaları hep beraber takip ediyoruz. Ticaret savaşlarının ve küresel sistemi domine etmeye yönelik aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak böylesine sarsıntılı ve yeni sınamalara açık bir konjonktürde hem riskleri hem fırsatları titiz bir şekilde hesaplıyor, adımlarımızı buna göre atıyoruz" diye konuştu.

'ULUSAL İSTİHDAM EYLEM PLANIMIZ HAYIRLI OLSUN'

İş gücü piyasaları başta olmak üzere ekonomi ve ticaretteki yol haritalarını gözden geçirdiklerini, bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedefleri bu gelişmelerle uyumlu hale getirdiklerini belirten Erdoğan, "Ekonomik kalkınmayla birlikte toplumsal refahın güçlendirilmesi, iş gücü piyasalarındaki durumun analiz edilmesini, sorunların giderilmesini ve uzun soluklu stratejilerin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları, tüm bu çabalarımızın en somut neticelerinden biridir. 2025-2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı iş gücü piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu. Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımız, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, akademisyenler ve çalışma hayatının tüm paydaşları strateji belgesine önemli katkılar yaptı. 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planlarımız ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'90 EYLEM MADDESİ BULUNUYOR'

Ulusal İstihdam Stratejisi'nde 4 temel politika alanı çerçevesinde belirlenen yeni hedeflerin ve 90 eylem maddesinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Strateji belgemizin ilk politika alanı, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bu politika alanı kapsamında eylem planındaki 33 eylem maddesi ile Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri, fırsat ve risklerin tamamı göz önüne alınarak belirlenecek. Adil geçiş politikaları oluşturulacak. Sektörel ve bölgesel düzeyde beceri uyumunun sağlanmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliği arttırılacaktır. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine intibak etmesi amacıyla eğitim programları geliştirilecek, mesleki yeterliliklerin arttırılmasına dönük yeni modeller uygulanacaktır. Sektörel beceri ihtiyaç analizleriyle iş gücü piyasalarında ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacaktır. Ulusal İstihdam Strateji Belgemizin ikinci politika alanı kapsayıcı istihdamın geliştirilmesidir. Eylem planındaki 24 eylem maddesiyle kadınların, engellilerin ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdam oranları arttırılacaktır. Çalışma hayatında kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek, iş gücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak uluslararası iş gücü göçü kapsamında yer alan kişilerin çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılacak ve yabancı iş gücünün kayıtlı istihdamı desteklenecektir" dedi.

'ÇALIŞMA HAYATINDA TEMEL HAKLARIN KORUNMASI SAĞLANACAK'

Erdoğan, kadınların iş gücüne dahil edilmesini desteklemek amacıyla iş yaşam dengesi politikalarının yeniden belirleneceğini ve bakım hizmetlerine erişim konusundaki sıkıntıların giderileceğini kaydederek, "Gençlerimizin iş gücü piyasasında daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için eğitim ve istihdam süreçleri arasındaki irtibat iyileştirilecektir. Engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla iş yerlerindeki fiziki ve sosyal erişilebilirlik konularındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. Benzer şekilde yaşlılarımızın bilgi ve tecrübelerinden azami ölçüde istifade edilebilmesi için birçok yeni uygulama hayata geçirilecektir. Strateji belgemizin üçüncü politika alanı sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesidir. Eylem planımızdaki 18 eylem maddesiyle çalışma hayatında temel hakların korunması sağlanacak, ayrımcılıkla mücadele edilecek ve insan onuruna yakışır şekilde işler hale getirilecektir. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek sosyal güvenlik sistemi daha kapsayıcı hale getirilecektir. Kayıtlı istihdamı teşvik eden, çalışanlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyan, iş gücü verimliliğini yükselten birçok faaliyet gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

'KIRDAN KENTE GÖÇÜN' KONTROL ALTINA ALINMASINI HEDEFLİYORUZ'

Sosyal koruma sistemleriyle iş gücü piyasası daha uyumlu hale getirilerek vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının sağlanacağını belirten Erdoğan, "Ulusal İstihdam Strateji Belgemizin dördüncü ve son temel politika alanı kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesidir. Bununla kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın arttırılması suretiyle 'kırdan kente göçün' kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde bu bölgelerdeki kamu hizmetlerinin geliştirilmesini, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Bu istikamette eylem planındaki 15 adet eylem maddesiyle tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek. Kırsal bölgelerde özel politika gerektiren grupların çalışma ve yaşam şartları iyileştirilecek. Kırsal kalkınma için bölgesel analiz çalışmaları yapılacak ve alternatif gelir kaynakları oluşturulacaktır. Planla mevsimlik tarım işçilerimizin çalışma ve hayat standartlarının yükseltilmesi, sosyal güvenceye erişimcilerinin ve erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücünün desteklenmesi adına çok sayıda faaliyet gerçekleştirilecektir. Tarımda modern tekniklerin benimsenmesi, çevre ve iklim dostluğu uygulamaların yaygınlaştırılması ve yerel şartlara uygun yenilikçi istihdam tekniklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır