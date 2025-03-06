İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur, başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

İŞKUR ya da uzun adı ile Türkiye İş Kurumu, Türkiye’de 19’lu yılların ortasında faaliyete geçmiş olan resmi bir kurumdur. İşsizlik sigortası süreçlerini takip etmek, iş istihdamı sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda hareket eden İŞKUR, gençler için oluşturduğu programlarla da üniversite öğrencilerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır.

İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerini arttırmayı hedeflemiş olan aktif bir iş gücü programıdır. Bu program üniversite öğrencilerine çeşitli teorik ve pratik eğitimler sunarak çalışma alışkanlarının gelişmesinde yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İŞKUR Gençlik Programı’na dahil olma hakkı kazanan kişiler devlet üniversiteleri ile işbirliği içinde yürütülmekte olan birçok projede yer alarak farklı alanlarda deneyimler de kazanabilme imkanına sahip olurlar.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru gerektiren bir programdır. Başvuru işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:

İŞKUR’a kayıt olunur. Kayıt işlemi e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sitesine ulaşım sağlanır. Başvuru bu platform üzerinden yapılır.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranında yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bilgiler girilerek doldurulur.

İŞKUR Gençlik Programı’na katılma hakkı bazı şartları yerine getiren kişiler için geçerlidir. Örnek olarak açık öğretim sistemine kayıtlı olan ya da uzaktan eğitim alan kişiler bu programa dahil edilemez. Sadece üniversitelerin ön lisans, lisans, doktora, yüksek lisans bölümlerinde etkin olarak eğitimleri devam eden üniversite öğrencilerinin başvuru yapma ve programın imkanlarından yararlanma hakkı vardır.

Programa sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan kişiler başvuru yapabilir. Programa katılmak için yaş aralığı ise 18-29 yaş aralığıdır. 18 yaşını ise tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrenciler ayrıca aktif olarak iş arıyor durumda olmalıdırlar.