FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur, başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur, başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.02.2025 22:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de iş istihdamı sağlamak, işverenlere çalışan temin etmek ve işsiz kişilere iş bulabilmek gibi hedefleri bulunan İŞKUR, faaliyete geçtiği ilk günden bu yana belirlenmiş olan bu hedefler doğrultusunda çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir.

İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur, başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

İŞKUR ya da uzun adı ile Türkiye İş Kurumu, Türkiye’de 19’lu yılların ortasında faaliyete geçmiş olan resmi bir kurumdur. İşsizlik sigortası süreçlerini takip etmek, iş istihdamı sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda hareket eden İŞKUR, gençler için oluşturduğu programlarla da üniversite öğrencilerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır.

İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerini arttırmayı hedeflemiş olan aktif bir iş gücü programıdır. Bu program üniversite öğrencilerine çeşitli teorik ve pratik eğitimler sunarak çalışma alışkanlarının gelişmesinde yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İŞKUR Gençlik Programı’na dahil olma hakkı kazanan kişiler devlet üniversiteleri ile işbirliği içinde yürütülmekte olan birçok projede yer alarak farklı alanlarda deneyimler de kazanabilme imkanına sahip olurlar.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru gerektiren bir programdır. Başvuru işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:

  • İŞKUR’a kayıt olunur. Kayıt işlemi e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir.
  • İŞKUR Gençlik Programı başvuru sitesine ulaşım sağlanır. Başvuru bu platform üzerinden yapılır.
  • İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranında yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bilgiler girilerek doldurulur.

İŞKUR Gençlik Programı’na katılma hakkı bazı şartları yerine getiren kişiler için geçerlidir. Örnek olarak açık öğretim sistemine kayıtlı olan ya da uzaktan eğitim alan kişiler bu programa dahil edilemez. Sadece üniversitelerin ön lisans, lisans, doktora, yüksek lisans bölümlerinde etkin olarak eğitimleri devam eden üniversite öğrencilerinin başvuru yapma ve programın imkanlarından yararlanma hakkı vardır.

Programa sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan kişiler başvuru yapabilir. Programa katılmak için yaş aralığı ise 18-29 yaş aralığıdır. 18 yaşını ise tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrenciler ayrıca aktif olarak iş arıyor durumda olmalıdırlar.

Canlı Borsa
2 yılda tüketiciye faydası 212 milyar lira oldu2 yılda tüketiciye faydası 212 milyar lira oldu
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 11,88 trilyon rubleye gerilediRusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 11,88 trilyon rubleye geriledi
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşa bunu layık gördüler! Pide tezgahında terlikle gezdi: İşte verilen ceza

Vatandaşa bunu layık gördüler! Pide tezgahında terlikle gezdi: İşte verilen ceza

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Seyahatler bir bir iptal oluyor! Uygun fiyatı orada buldular

Seyahatler bir bir iptal oluyor! Uygun fiyatı orada buldular

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.