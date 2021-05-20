İŞKUR iş ilanlarını yayınladı! 5 bin TL’ye personel aranıyor!

İŞKUR, uzun yıllar boyunca iş arayanların ilk başvurduğu noktalardan biri oldu. Düzenlediği istihdam politikaları ve eğitim hizmetleriyle yüz binlerce insana umut olan İŞKUR, pandemi döneminde de çok sayıda ilan yayınlamaya devam ediyor. Kamu ve özel sektördeki pek çok kurum için iş ilanı yayınlayan İŞKUR, iş arayanların ve işverenlerin en kolay şekilde buluşmasını sağlıyor. Dijital hizmetlerin de gelişmesiyle birlikte, güncel iş ilanları da İŞKUR'un resmi internet sitesine taşındı ve başvuru olanağı daha kolay hale geldi. Ancak siteyi kullanmakta güçlük yaşayan ve aradığı iş ilanına ulaşamayan pek çok insan da var. Sizin için uygun İŞKUR iş ilanlarını ne şekilde bulabileceğinizi araştırdık.
İŞKUR'daki güncel ilanları görebilmek için öncelikle iş arayan kaydı yaptırmanız gerekiyor. Kaydınızı bizzat İŞKUR'a giderek ya da internet sitesi üzerinden oluşturabilirsiniz. İş arayan kaydı yaptırırken sizden öz geçmiş bilgilerinizin de isteneceğini unutmayın. Kaydınızı tamamladıktan sonra İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden iş ilanlarını bulabilirsiniz.
İş ilanlarını görüntülemek için aşağıdaki bağlantı üzerinden "Açık İş İlanları" sayfasını açmanız gerekiyor. Görüntülenen ilanlar arasından kriterlerinize uygun olanlara tıklayarak detaylarını inceleyebilir ve belirtilen yönlendirmeleri yaparak başvurabilirsiniz.
Size uygun ilanları daha kolay bulabilmek için taşıdığınız ve aradığınız kriterlere göre filtreleme yapabilirsiniz. Bunun için sayfanın üst kısmındaki arama çubuğuna mesleğinizi, aradığınız pozisyonu, taşıdığınız nitelikleri veya çalışmak istediğiniz şirketi yazmanız gerekiyor. Size özel bir arama yapmaya ihtiyacınız yoksa bu kısmı pas geçebilirsiniz.
İş ilanlarının detaylarını öğrenmek için de arama çubuğunun alt kısmında yer alan öğrenim durumu, ülke, şehir, vardiya, engellilik durumu vb. boşlukları doldurmalısınız.
Eğer daha önceki bir tarihte yayınlanan ilanları görmek istiyorsanız "ilan no" ve "ilan tarihi" bilgilerini eklemelisiniz.
Tüm bilgileri girdikten sonra sayfanın alt kısmındaki "Ara" butonuna basarak iş ilanlarına başvurabilirsiniz.
İŞKUR güncel iş ilanlarını görüntülemek için tıklayınız!
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