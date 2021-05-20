İŞKUR iş ilanlarını yayınladı! 5 bin TL’ye personel aranıyor!

İŞKUR, uzun yıllar boyunca iş arayanların ilk başvurduğu noktalardan biri oldu. Düzenlediği istihdam politikaları ve eğitim hizmetleriyle yüz binlerce insana umut olan İŞKUR, pandemi döneminde de çok sayıda ilan yayınlamaya devam ediyor. Kamu ve özel sektördeki pek çok kurum için iş ilanı yayınlayan İŞKUR, iş arayanların ve işverenlerin en kolay şekilde buluşmasını sağlıyor. Dijital hizmetlerin de gelişmesiyle birlikte, güncel iş ilanları da İŞKUR'un resmi internet sitesine taşındı ve başvuru olanağı daha kolay hale geldi. Ancak siteyi kullanmakta güçlük yaşayan ve aradığı iş ilanına ulaşamayan pek çok insan da var. Sizin için uygun İŞKUR iş ilanlarını ne şekilde bulabileceğinizi araştırdık.

İŞKUR'DAKİ GÜNCEL İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR'daki güncel ilanları görebilmek için öncelikle iş arayan kaydı yaptırmanız gerekiyor. Kaydınızı bizzat İŞKUR'a giderek ya da internet sitesi üzerinden oluşturabilirsiniz. İş arayan kaydı yaptırırken sizden öz geçmiş bilgilerinizin de isteneceğini unutmayın. Kaydınızı tamamladıktan sonra İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden iş ilanlarını bulabilirsiniz.