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İşkur raporu hazırladı, Bakan Işıkhan açıkladı: En fazla işçi aranan meslekler belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 11:16
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En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. İşçi arayan sektör ve meslekler belli oldu.

İşkur raporu hazırladı, Bakan Işıkhan açıkladı: En fazla işçi aranan meslekler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur raporunu paylaştı. 2024 yılı açık iş istatistikleri araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek sektörler konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti, imalat ve kültür sanat, eğlence, dinlence ve spor alanlarında oldu.

EN FAZLA AÇIK İŞİ OLAN MESLEKLER

Makineci (Dikiş)
Konfeksiyon işçis
Servis elemanı (Garson)
Temizlik görevlisi
Satış danışmanı / Uzman yardımcısı
Depo işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Beden işçisi (Taşıma, yükleme, boşaltma)
Ön muhasebeci
Metal işleri seri üretim tezgah işçisi

Bakan Işıkhan da rapora ilişkin olarak, "İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz. En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı http://esube.iskur.gov.tr’ye bekliyoruz." paylaşımını yaptı.


Express
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