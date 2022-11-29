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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları nedir? Sağlık Bakanlığı işçi başvurusu nasıl yapılır? İşte İLLERE göre KADRO dağılımı!

29.11.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar ilanlara nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyorlar. Bu kapsamda İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları nedir? Sağlık Bakanlığı işçi başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte İLLERE göre KADRO dağılımı...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları nedir? Sağlık Bakanlığı işçi başvurusu nasıl yapılır? İşte İLLERE göre KADRO dağılımı!

Sağlık Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. 11.317 işçi alımının yapılacağı Sağlık Bakanlığı alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları 2022 nedir? Sağlık Bakanlığı işçi başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alım başvuruları 28 Kasım 2022 tarihinde başladı başvurular 2 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

İan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

İŞKUR

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir. Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İLLERE GÖRE KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı2

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4- Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

5- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

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sağlık bakanlığı alım sağlık bakanlığı işçi alımı 2022

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