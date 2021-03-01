FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımı sözlü sınavı ne zaman?

İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımı sözlü sınavı ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 11:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 115 kişilik işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce kişi başvuru yaptı. Geçtiğimiz şubat ayında biten başvuruların noter isim listesi de açıklandı. Bu süreçte başvuru yapan adaylar, Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımları başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir araştırıyor. Peki silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımı sözlü sınavı ne zaman?

Ticaret Bakanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi... Ticaret Bakanlığı'nın kadrosunda görevlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 kişilik kadro ilanı yayımladı. Başvuru sonuçlarının noter kurası ile gerçekleştirildiği alımlarda sözlü sınav hakkı kazanan adaylardan, sınav sonucunda başarılı olanlar istihdam edilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda güvenlik görevlisi alımları hangi şehirde olacağı merak ediliyor. Aynı şekilde beden işçisi alım şartları ve gerekli evraklar vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Başvurular 15 Şubat itibari ile İŞKUR üzerinden yayımlandı. Noter kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapıldı. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili detaylar Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi paylaşıldı. İşte **Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımı sözlü sınav tarihleri ve başvuru koşulları...

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE BELGE BİLGİLERİ

İlan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi
tutulacaktır.

Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde
duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin
adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim
edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri
Ticaret Bakanlığı internet adresinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek
olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmak üzere sınav yerine gelecek adaylara COVID-19
Pandemisi nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine
girişte HES Kodu talep edilecektir.

TİCARET BAKANLIĞI NOTER KURASI SONUÇLARI

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına
uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak
suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek
adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr
adresinde ilan edilecektir. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının
www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat
yerine geçecektir.

TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Bakanlığımız Döner Sermaye Teşkilatı kadrolarında Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Beden İşçisi olarak istihdam edilmek üzere 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında İŞKUR tarafından başvuruları alınan adayların kura işlemleri 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11:00’da Noter huzurunda yapılan çekiliş ile sonuçlanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Noter kurası sonuçları için tıklayınız.

Beden İşçisi Noter kurası sonuçları için tıklayınız.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi hükmü gereği İşe Göndermede Öncelikli Olanlar-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için tıklayınız.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi hükmü gereği İşe Göndermede Öncelikli Olanlar-Beden İşçisi için tıklayınız.

Not: Noter kurası sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl listede yer alan adaylar ile işe göndermede öncelikli olan adayların beyan etmeleri gereken belgeler 26 Şubat 2021 Cuma günü www.ticaret.gov.tr adresinden duyurulacak olan belge yükleme sistemi aracılığıyla alınacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımları İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır ve Ağrı için olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Beden İşçisi alımları ise; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay ve Antalya için olacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak,

b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf
olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış
olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almıyor olmak şartları aranır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:

  • En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

  • 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
    tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik
    (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için
    yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

  • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici
    Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış
    mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel
    durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu
    bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
    Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18
    inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik
    görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
    cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna
    atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm
    boy şartını sağlıyor olmak.

    • BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

    • En az ortaöğretim mezunu olmak

    • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici
      Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın
      teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması,
      tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen
      çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde
      görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI TARİHLERİ

    • Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına
      uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak
      suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda
      yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek
      adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr
      adresinde ilan edilecektir.

    • Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar
      asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

    • Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı
      Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile
      ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının
      www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için
      adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat
      yerine geçecektir.

    • COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir
      aday alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından
      duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

  • Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına
    alınacaktır.

    • İŞKUR - TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

    Ticaret Bakanlığı'nın sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Başvurular sadece internet üzerinden alınacak ve şahsen, e-mail ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

    Başvuruda gerekli koşulları sağlayan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde üzerinden yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden başvuruda bulunması gerekir. İŞKUR kaydı olmayan kişilerin en yakın İŞKUR şube müdürlüklerine giderek kayıt yapması ya da online olarak kayıt oluşturması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt başvuru için kimlik belgesi bilgileri ve T.C. kimlik numarası ile şahsen başvuruda bulunmak önemlidir.

    2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Katip, personel, işçi, öğretmen, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Katip, personel, işçi, öğretmen, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    PARTNER Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı
    Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjdeBakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
    Bes iptali nasıl yapılır?Bes iptali nasıl yapılır?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor
    Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor
    Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı
    Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı
    Kredilerle ilgili önemli düzenleme! Banka kabul etmek zorunda olacak
    Kredilerle ilgili önemli düzenleme! Banka kabul etmek zorunda olacak
    Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
    Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
    Gram altında yükseliş sürüyor
    Gram altında yükseliş sürüyor
    2020 yılı büyüme rakamları açıklandı
    2020 yılı büyüme rakamları açıklandı
    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse
    İlginizi Çekebilir
    Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
    Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
    Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı
    Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı
    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
    Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
    Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
    Gram altında 425 TL tahmini!
    Gram altında 425 TL tahmini!
    Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama
    Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Son Dakika: İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı
    İTO duyurdu! Fiyatlar arttı
    Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü
    Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü
    Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbul'a iki yeni raylı sistem hattı daha
    Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
    Son Dakika: Vergi borcu yapılandırma taksit ödemesi için bugün son gün!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor
    Siparişe yetişemiyorlar: 2 kiloluk lakerda kavanozunu 350 liradan satıyorlar!
    1 kavanozu 350 liradan satılıyor! Siparişe yetişemiyorlar
    2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Katip, personel, işçi, öğretmen, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
    Güncel personel alımları!

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.