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İŞKUR TYP alımı ne zaman yapılacak? TYP okul temizlik görevlisi alımlarında son durum

11.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR TYP başvuru ekranı ve şartları merak ediliyor. TYP okul temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı ilanları güncel olarak yayımlanıyor. Bu ilanlara başvurular online olarak veya İŞKUR şubelerine giderel gerçekleştiriliyor. Peki, İŞKUR TYP alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR TYP alımı ne zaman yapılacak? TYP okul temizlik görevlisi alımlarında son durum

İŞKUR TYP ilanı henüz yayımlanmadı. Alımlar her yıl İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. TYP arama işlemleri ekranında TYP Numarası, başvuru yapılacak il, ilçe, uygulama alanı seçilerek arama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamış olmak da bulunuyor.

İŞKUR TYP ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR TYP ilanı henüz yayımlanmadı. Alımlar her yıl İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. TYP arama işlemleri ekranında TYP Numarası, başvuru yapılacak il, ilçe, uygulama alanı seçilerek arama işlemi gerçekleştirilebiliyor.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

typ

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

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