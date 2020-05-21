İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınladı! 5000 TL maaş ile işçi arıyorlar...

İŞKUR, iş arayışı içerisindeki milyonlarca vatandaş için umut oluyor. Ancak tüm başvurular olumlu olarak yanıtlanmıyor. Bu bağlamda doğru iş başvurusunda bulunmak ve başvuru takibi önem arz ediyor.

İŞ BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İŞKUR üzerinden yapılacak iş ilanlarında ilk koşul kaydınızın olmasıdır. Kaydınızı İŞKUR şubelerinden şahsen veya E-Şube üzerinden online olarak oluşturabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifre kaydı oluşturulduktan ve kullanıcı girişi yapıldıktan sonra kişisel bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekiyor.

Bu aşamada öz geçmişinizin doğru ve eksiksiz kaydının yapılması oldukça önemlidir.

Kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve iş tercihleri başlıkları dikkatli bir şekilde doldurulmalıdır.

Bunun yanı sıra, telefon numarası ve mail adresi gibi bilgilerinizin güncel olması önem arz ediyor.

Bu bilgilerin doğruluğundan emin iseniz, sizlere yakın bir İŞKUR şubesinden şahsen veya telefon ile bağlantı kurarak onay numaranızı alabilir ve hesap etkinleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AÇIK İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR açık iş ilanlarını günlük olarak E-Şube üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için öncelikle İŞKUR E-Şube sayfasına tıklayarak kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme girişinizi yapmalısınız.

Ardından 'İş Arayan' ana başlığı üzerinde bulunan 'İş Arama' ikonuna tıklayın.