İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınladı! 5000 TL maaş ile işçi arıyorlar...

İŞKUR, iş arayışı içerisindeki milyonlarca vatandaş için umut oluyor. Ancak tüm başvurular olumlu olarak yanıtlanmıyor. Bu bağlamda doğru iş başvurusunda bulunmak ve başvuru takibi önem arz ediyor.
İŞKUR üzerinden yapılacak iş ilanlarında ilk koşul kaydınızın olmasıdır. Kaydınızı İŞKUR şubelerinden şahsen veya E-Şube üzerinden online olarak oluşturabilirsiniz.
Kullanıcı adı ve şifre kaydı oluşturulduktan ve kullanıcı girişi yapıldıktan sonra kişisel bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekiyor.
Bu aşamada öz geçmişinizin doğru ve eksiksiz kaydının yapılması oldukça önemlidir.
Kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve iş tercihleri başlıkları dikkatli bir şekilde doldurulmalıdır.
Bunun yanı sıra, telefon numarası ve mail adresi gibi bilgilerinizin güncel olması önem arz ediyor.
Bu bilgilerin doğruluğundan emin iseniz, sizlere yakın bir İŞKUR şubesinden şahsen veya telefon ile bağlantı kurarak onay numaranızı alabilir ve hesap etkinleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR açık iş ilanlarını günlük olarak E-Şube üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için öncelikle İŞKUR E-Şube sayfasına tıklayarak kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme girişinizi yapmalısınız.
Ardından 'İş Arayan' ana başlığı üzerinde bulunan 'İş Arama' ikonuna tıklayın.
Açılacak olan sekmeden meslek veya il/ilçe kriterlerinizi girerek açık iş ilanı arayabilirsiniz. Veya bu sekmenin en altında bulunan 'Açık iş ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz' yazısına tıklayarak tüm ilanları görebilirsiniz.
Bu sayfada da açık iş ilanları, belli kriterler girilerek filtrelenebilir. Ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya, ilan no ve ilan tarihi kutularından aramak istediğiniz işe göre arama yapabilirsiniz. Bu kutuları doldurup 'Ara' butonuna bastığınızda aradığınız kriterlere uygun iş ilanlarına erişeceksiniz.
Açılan sayfanın sağ kısmında ilanların son başvuru tarihleri yer alır. Sadece son başvuru tarihinden önce yapılan başvuruların dikkate alınacağı unutulmamalıdır.
Sayfanın alt kısmında kriterlerinize uygun toplam ilan sayısı ve sayfa sayısı görüntülenir. Bu kısımdan diğer ilan sayfalarına geçiş yapabilirsiniz.
İncelemek istediğiniz iş ilanının başlığına tıkladığınızda ilanın detayları görüntülenir. Bu sayfada iş tanımı, adaylarda aranan nitelik ve beceriler, meslek kolu, deneyim ve öğrenim şartları gibi başlıklar yer alır. Tüm bu kriterleri inceledikten sonra, sizler için uygun ise 'başvur' butonunu kullanarak iş başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR E-şube üzerinden yaptığınız başvuruları yine aynı sistemdeki 'başvurularım' sekmesinden kolayca görüntüleyebilirsiniz.
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