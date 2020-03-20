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İŞKUR yüzler yeni iş ilanı yayınlandı! Vatandaşlara yüzlerce yeni iş fırsatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden kamu kuruluşudur. İşgücü politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına öncülük eden İŞKUR, işsizlikle mücadelede etkin rol oynar. İşsizliğin azaltılmasına ve istihdamın artırılması amacıyla kurulan kurumun resmi web sitesi üzerinden aylık, günlük veya dönemsel olarak değişik sektör ve kriterleri kapsayan iş ilanlarını yayınlıyor.Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvuru yapabilir?

İŞKUR yüzler yeni iş ilanı yayınlandı! Vatandaşlara yüzlerce yeni iş fırsatı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar internet üzerinden kurumun yayınladığı güncel iş ilanlarını görüntüleyebiliyorlar. Görüntülenen ilanlara online olarak özgeçmişlerini göndererek başvurularını da iletebiliyorlar. İŞKUR aracılığıyla hem iş hem de işyerinde çalıştırmak için işçi arayanlar birbirlerini kolayca bulabiliyorlar. İş arayanlar kendilerine uygun olduğunu düşündükleri ilanlara başvurularını iletmeden önce tıklayarak detaylarını öğrenebiliyorlar.

İŞKUR’a Kayıt Nasıl Olunur?

İŞKUR kayıt işlemleri için vatandaşlara; her ilde ve ilçede bulunan İŞKUR bürolarına giderek bizzat başvuru ve İŞKUR “internet şubesi” aracılığıyla sanal ortamdan başvuru imkanı sunulmuştur. İnternet üzerinden yapılacak başvurular için İŞKUR’un resmi web sitesine giriş yapılabilir. e-Devlet kapısı kullanılarak da İŞKUR’un sitesine kolayca erişim sağlanabilir.

İŞKUR’un resmi sitesinin ana sayfasını açın.

Açılan sayfanın üst kısmında bulunan menü seçeneğinden “internet şubesi” bölümüne tıklayın.

İnternet şubesinde kayıt işlemlerine devam etmek için sol kısımda bulunan “iş arayan” yazısının altındaki “üye ol” seçeneğine basın.

Üyelik sayfasına girildiğinde ise karşınıza “üyelik sözleşmesi” detayları çıkar. Dikkatlice sözleşmenin maddelerini okuduktan sonra onay verilmesi halinde “onaylıyorum” seçeneğine tıklayın.

Kayıt formu sayfasına erişim sağladığınızda; T.C. kimlik numarası, ad ve soyad, baba adı, doğum tarihi ve kimlik bilgilerinizi girin.

Bütün bilgiler eklendikten sonra sayfanın sol altında bulunan resimdeki güvenlik kodunu oluşturan sayı ve harfleri girin ve “ileri” butonuna tıklayın.

Devam eden form sayfalarında ise; adres bilgileri, iletişim bilgileri ve şifre eklenmesi gerekir.

Ardından “güvenlik sorusu” ve “yanıtını” seçip “üyeliğimi oluştur ve devam et” seçeneğine basın.

İŞKUR sistemine kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?

Vatandaşların İŞKUR sistemine yaptıkları kayıtlar, son işlem tarihinden itibaren 12 ay boyunca aktif olarak kalır. Belirlenen süre boyunca işlem yapmayan vatandaşların resmi web sitesine giriş yaparak “iş arama/kayıt durumu” menüsünden yeninden aktif hale getirilir. Aynı zamanda kişi bağlı bulunduğu İŞKUR İl Müdürlüğüne veya Hizmet Merkezine giderek bizzat kayıtlarını yenileyebilirler.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Bakılır?

Çeşitli branş ve sektörlerde çalıştırılmak üzere işçi alımına dair ilanlar İŞKUR’da dönemsel olarak yayınlanır. İŞKUR’un resmi web sitesinde yayınlanan iş ilanlarını sistemde aktif kullanıcı kaydı bulunan her kişi kolaylıkla görüntüleyebilir.

Güncel iş ilanı sayfalarına bakabilmek için ilk adımda kişinin iş arayan ya da işveren olma durumunu belirtmesi gerekir.
Aranılan özel bir pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma adı varsa onlar yazılabilir. Eğer daha genel ilanları görüntülemek isteniyorsa; üst kısmında bulunan filtreleme özelliğine dair boşluğa herhangi bir ekleme yapılmaz.

Aynı sayfa üzerinde bulunan çalışma yeri, ülke, il ve ilçe seçenekleri doldurulur.

Ardından özel olarak aradığınız bir ilan varsa; ilan no ve ilan tarihi bilgileri eklenir.

Sonrasında ise kişisel bilgilerin girildiği kutucuklara geçilir. Kişisel bilgiler arasında; öğrenim durumu, işyeri türü, engelli, vardiya ve işyeri ünvanı gibi veriler yer alır.

Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulmasının ardından sayfanın en altında bulunan “ara” sekmesine basılır.
İŞKUR’un güncel iş ilanı sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.


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Anahtar Kelimeler:
ilan, İŞKUR,

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