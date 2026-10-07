İslam Memiş piyasalar için uyardı: 'Ekimin 2. ve 3. haftası önemli'

Küresel piyasalar tarafından veri akışları yakından takip ediliyor. Bugün açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İslam Memiş'ten de küresel piyasalara dair dikkat çeken tarihler geldi.

"EKİMİN 2. VE 3. HAFTASI ÖNEMLİ"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş "Bu akşam Fed tutanakları yayınlanacak. Küresel piyasanın odağında burası var. Fed tutanaklarında bakalım nasıl mesajlar gelecek. Faiz artırım konusunda tekrar bir söylem olacak mı? Burayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta yani ekimin 2. ve 3. haftası önemli. Çünkü önümüzdeki hafta Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Ondan sonraki hafta 21'inde de Fed'in faiz kararı var. İşte küresel piyasaların odağında son iki hafta bu tarafa odaklanan bir piyasa var. Şu anda sakin bir seyirde açılış yaptı ve sakin bir seyirde günün tamamlanması bekliyor piyasaları" ifadelerini kullandı.