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İslam Memiş tarih verdi: ‘‘Haftayı ikiye ayırıyoruz, Çarşamba gününden önce ve sonra’’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.08.2024 18:28
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Yaptığı değerlendirmelerle nokta atışı yorumlar yapan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kaleme aldığı köşe yazısında ‘Çarşamba gününe’ dikkat çekti. Altın, döviz ve borsaya ilişkin açıklama yapan Memiş, Çarşamba gününden sonra büyük bir kırılma beklediğini ifade etti.

Altın, döviz ve borsaya ilişkin dikkat çekici değerlendirmeleriyle ekonomi alanında yer eden Finans Uzmanı İslam Memiş, TV100’de kaleme aldığı yazıda Çarşamba piyasa bir kırılma olacağına dair sinyaller verdi.

‘‘PİYASANIN GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİSİNDE’’

Küresel piyasaların gözü bu hafta ABD enflasyon verisinde olacağını belirten Memiş, ‘Her ayın ikinci haftası piyasaları yakından ilgilendiren veri, tüm enstrümanlar üzerinde etkili olacak. Yıllık Haziran’da 3,1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda yüzde 3 artış, aylık bazda yüzde 0,1 azalmıştı. Temmuz enflasyonunun ise düşük gelmesi bekleniyor. Ancak beklentinin üzerinde gelirse küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma olabilir. Ondan sebep Çarşamba günü saat 15:30’da açıklanacak veri çok önemli. Geçen hafta resesyon riski piyasalarda sert satışlara neden olmuştu’’ diye açıkladı.

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‘‘ÇARŞAMBA GÜNÜNE YENİ BİR YÖN VERİLECEK’’

Dar bant aralığına sıkışan enstrümanlar Çarşamba günü kendine yeni bir yön belirleyeceğini dikkat çeken Memiş, ‘‘Diğer yandan Fed’in faiz indirim beklentisi piyasalar tarafından yeniden gözden geçirilecek. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi olup olmayacağı netlik kazanacak. Yatırımcıların Çarşamba gününe dikkat etmesi gerekiyor’’ diyerek uyardı.

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‘‘DÖVİZ KURLARINDA ÇARŞAMBA SONRASI KIRILMA BEKLENİYOR’’

Bist100 endeksi hakkında, haftayı yüzde 1,89’luk düşüşle 9 bin 907 puandan tamamladığını hatırlatan Memiş, 9 bin 850-10 bin 300 puan aralığı geçerliliğini koruyacağına değindi. Ayrıca döviz kurunun Çarşamba günü kırılma yaşayacağını kaleme alan Memiş, Dolar/TL 33,49 lira, avro/TL 36,61 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. 33,30-33,80 lira dolar/TL kurunda bu hafta için geçerliliğini koruyor. EUR/USD paritesi nedenli Euro’nun hareketliliği daha önemli olacak. EUR/USD paritesi, 1,0850-1,0950 aralığında oyalanabilir. Çarşamba günü sonrası bir kırılma olması beklenmekte’’ dedi.

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Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in kaleme aldığı diğer önemli noktalarda ise şunlara değindi;

‘‘Ons altın (xau/usd);
2 bin 431 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığı geçerliliğini koruyor.
Düşüş ya da yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor.
Bu hafta 2 bin 407-2 bin 435 dolar aralığını takip edeceğim.
Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeyi sürdürmeli.
Ons nereye, gram oraya.

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Ons gümüş (xag/usd);
27,46 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
27,20-29,20 dolar aralığı geçerliliğini koruyor.
Rasyo nedenli gümüş ucuz kaldı.
Altına kıyasla daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
Gram gümüş yatırımcısı, ons gümüşü takip etmeli.

Bitcoin (BTC);
60 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmasını beklemiyorum.
Tekrar 54 bin dolar destek seviyesini takip edeceğim.’’

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Anahtar Kelimeler:
Tarih İslam Memiş
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