İslam Memiş'ten altın uyarısı: "Sabırlı olun, acele etmeyin!" İşte 13 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Temmuz 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı geldi. Öte yandan geçtiğimiz gün ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. İşte 13 Temmuz 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN, DOLAR VE EURO İÇİN KRİTİK UYARI

Altın fiyatlarına yönelik açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ilk önce dolar ve euro konusuna değindi.

Euro'nun birkaç gündür yukarı yönlü hareket ettiğini vurgulayan uzman isim yeni hedefini açıkladı. İslam Memiş yatırım aracının Euro olması gerektiğini vurguladı.

"BÖYLE BİR DURUMDA BEKLEMEDE KALIN"

Dolar 28 lira olduğunda Euro'nun 30 TL olacağını belirten uzamn isim, böyle bir durumda elinde TL olanların beklemede kalmasını isteyerek dolarda çekilme yaşanacağını vurguladı.

"YATIRIM İÇİN ACELE ETMEYİN"

Altın fiyatlarına ilişkin de konuşan Memiş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altın ons fiyatları 1925 dolarlara gelirken 1920-1935 aralığında olacağı bekleniyor. Temmuz ayında 1860 ile 1960 dolar aralığında takip edecek. Gram altın şuan TL piyasasında 1622-1632 seviyelerinde. Göbek seviyesine yılın ikinci yarısında başlanırken dolar kurunun 24 TL olması gerekiyor. Bu yüzden elinde TL bulunduranlar biraz sabırlı olmalı ve yatırım için acele etmemeli."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.644,04 TL'den yapan gram altın bugün 1.646,15 TL alış, 1.646,46 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.826,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.604,00 liradan alınıyor, 10.832,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.438.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.302,00 liradan alınıyor, 5.441,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.719,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Temmuz itibariyle 2.658,00 liradan alınıyor, 2.720,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 13 Temmuz günü 10.566.60 TL alış, 10,777,42 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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