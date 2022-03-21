FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…

İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…

21.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatı savaşın gölgesinde yatırımcılarını tedirgin ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik bir değerlendirme geldi. İslam Memiş, "Özellikle 14,80 lira seviyesi dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine ataklar gerçekleşirse bu sefer 15'li rakamları telaffuz ederiz. Böyle olunca enflasyonla mücadele çok da kolay olmaz O yüzden tekrar Merkez Bankası devreye girebilir diye tahmin ediyorum" dedi.

İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken, risk iştahı yeni haftanın açılışında düşük seyrediyor. Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ultimatom vermesi, savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Piyasalar bir yandan enflasyonu bir yandan merkez bankalarının para politikalarını fiyatlarken son olarak Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikle savaş veriyor.
Söz konusu gelişmeler emtia fiyatlarında yükseliş eğilimini beraberinde getirirken, altının ons fiyatı 1925 dolardan değerleniyor. 900-920 dolar aralığında sıkışan gram altın fiyatı ise 913 liradan güne başlamasının ardından şu sıralarda 918 dolardan alıcı ile buluşuyor. Dolar/TL kuru cuma günü yüzde 0,74 artışla 14,81’den kapanmasının ardından bugün 14,83 seviyesinden işlem görüyor.

iStock-1028974962

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Youtube hesabından yaptığı paylaşımla piyasalardaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu hafta piyasaların olumsuz yönde etkilenebileceği herhangi bir veri akışının ve gelişmenin olmadığının altını çizen İslam Memiş, en önemli konuların kur korumalı mevduat hesabından yapılacak olan vade ödemeleri ve Merkez Bankası başkanlarından gelecek açıklamalar olduğunu belirtti.

WhatsApp Image 2022-02-08 at 08.23.36

“KUR KORUMALI MEVDUAT’TAN ÇIKIŞ İÇİN SEBEP YOK”

"Bu hafta kur korumalı mevduat hesabından vade ödemeleri olacak" diyen İslam Memiş, "Genel beklenti bu piyasalarda vatandaşların kur korumalı sistemden çıkmayacağı ve uzatacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de o yönde çünkü kur korumalı, adı üzerinde 'kur korumalı' olduğu için döviz kurları yükselse de yatırım sahiplerinin veya para sahiplerinin herhangi bir zararı olmayacağı için, çıkış için bir nedenleri yok" yorumunda bulundu.

"Şu anda dolar kuru 14,80 seviyesinde" diyen Memiş, "Velev ki 15-16 seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirdi. Mevduat sahibi gidip oradaki aylık getirisinden vazgeçip tekrar dolar almayı tercih etmez çünkü burada kur garantisi olduğu için buradan çıkışlar olmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

iStock-1353861942

POWELL VE LAGARDE’NİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Memiş, "Bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Bu açıklamaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Açıklamalarında büyük ihtimalle faiz artırım sürecine ve enflasyona değinecekler. Beraberinde Rusya'nın operasyonuna değinecekler. 'Faiz artırmaya devam edeceğiz, enflasyonu düşürmeye kararlıyız, enflasyon düşecek, Zaten Rusya operasyonu olmasaydı düşecekti' gibi söylemlerle piyasaları oyalayan bir konuşma gerçekleştireceklerdir. O yüzden hem Avrupa hem Amerika Merkez Bankalarından herhangi sürpriz bir açıklama beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

EReJXDAXYAQlLbP

"ÇAVUŞOĞLU'NU REFERANS KABUL EDERİM"

Bu hafta Rusya-Ukrayna görüşmelerine odaklanıldığını belirten İslam Memiş, "Bu taraftan kısa vadeli ateşkes veya Zelenskiy-Putin arasında görüşme trafiği olacak mı yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi. Memiş, "Hafta sonu Bakan Çavuşoğlu, 'Görüşmeler iyi gidiyor, farklı konularda anlaşmaya yakınlar' türünden olumlu bir açıklama yaptı. En isabetli açıklamaları, en sağlam açıklamaları kendileri yapıyor. Eğer görüşme trafiği ile alakalı iyimser açıklama yapıyorsa ve yakın süreçte bir görüşme olabileceğini, anlaşma olabileceğini belirtiyorsa benim güvenli kaynağımdan birisi Çavuloğlu'dur, onun ağzından çıkanları referans olarak kabul ederim. Demek ki görüşmeler şu anda olumlu gidiyor" şeklinde konuştu.
Memiş, "Bunlar kısa vadeli ateşkesler, kısa vadeli görüşmeler. Üç haftadır özellikle düşüncelerimi ifade ettim. Kontrollü bir şekilde bu sürecin daha çok uzayacağına yönelik beklentilerimi ifade ettim" dedi.

iStock-1037043734

"MERKEZ BANKASI TEKRAR DEVREYE GİREBİLİR"

Dışarıda Merkez Bankası başkanlarına, içerde ise enflasyona odaklandığımızı belirten Memiş şunları söyledi:

“Yüksek bir enflasyon var, bu rakamlar yükselmeye devam ettiği için, dolar kurundaki yükseliş enflasyonu olumsuz yönde etkilediği için, hafta sonu Bakan Nebati bir açıklama yaptı. 'Biz kararlıyız, bu enflasyonu geçireceğiz' dedi. Mücadele kolay olacak mı bakacağız.”

sahap-kavcioglu-aa-1706630

Merkez Bankası'nın faiz artırma olasılığını tekrar gündeme getireceğini düşündüğünü söyleyen Memiş, "Daha önce de söylemiştim. Kur atakları yaşandıkça Merkez Bankası'nın özellikle enflasyonla mücadele etmek için bu yıl faiz artırma ihtimalini çok güçlü gördüğümü belirtmiştim. Özellikle 14,80 lira seviyesi dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine ataklar gerçekleştirirse bu sefer 15'li rakamları telaffuz ederiz. Böyle olunca enflasyonla mücadele çok da kolay olmaz O yüzden tekrar Merkez Bankası devreye girebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden 14,80 seviyesi altında doların kapanışları önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne dolar ne altın! Elon Musk öyle bir yatırım tavsiyesi verdi ki...Ne dolar ne altın! Elon Musk öyle bir yatırım tavsiyesi verdi ki...
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Emekli olan herkes merak ediyor!

Emekli olan herkes merak ediyor!

Araba alacaklar ağustos ayına dikkat! ÖTV’de matrahlar…

Araba alacaklar ağustos ayına dikkat! ÖTV’de matrahlar…

Otobüs ve uçak biletlerine büyük zam! Sosyal medya sessiz kalmadı: 'Anne ben nasıl eve geleceğim'

Otobüs ve uçak biletlerine büyük zam! Sosyal medya sessiz kalmadı: 'Anne ben nasıl eve geleceğim'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Elektroşok ve fizik tedavi görüyor! Makyajsız paylaşım

Elektroşok ve fizik tedavi görüyor! Makyajsız paylaşım

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Eski Rus ajanı eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”

Eski Rus ajanı eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.