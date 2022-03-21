İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken, risk iştahı yeni haftanın açılışında düşük seyrediyor. Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ultimatom vermesi, savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Piyasalar bir yandan enflasyonu bir yandan merkez bankalarının para politikalarını fiyatlarken son olarak Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikle savaş veriyor.

Söz konusu gelişmeler emtia fiyatlarında yükseliş eğilimini beraberinde getirirken, altının ons fiyatı 1925 dolardan değerleniyor. 900-920 dolar aralığında sıkışan gram altın fiyatı ise 913 liradan güne başlamasının ardından şu sıralarda 918 dolardan alıcı ile buluşuyor. Dolar/TL kuru cuma günü yüzde 0,74 artışla 14,81’den kapanmasının ardından bugün 14,83 seviyesinden işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Youtube hesabından yaptığı paylaşımla piyasalardaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu hafta piyasaların olumsuz yönde etkilenebileceği herhangi bir veri akışının ve gelişmenin olmadığının altını çizen İslam Memiş, en önemli konuların kur korumalı mevduat hesabından yapılacak olan vade ödemeleri ve Merkez Bankası başkanlarından gelecek açıklamalar olduğunu belirtti.

“KUR KORUMALI MEVDUAT’TAN ÇIKIŞ İÇİN SEBEP YOK”

"Bu hafta kur korumalı mevduat hesabından vade ödemeleri olacak" diyen İslam Memiş, "Genel beklenti bu piyasalarda vatandaşların kur korumalı sistemden çıkmayacağı ve uzatacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de o yönde çünkü kur korumalı, adı üzerinde 'kur korumalı' olduğu için döviz kurları yükselse de yatırım sahiplerinin veya para sahiplerinin herhangi bir zararı olmayacağı için, çıkış için bir nedenleri yok" yorumunda bulundu.

"Şu anda dolar kuru 14,80 seviyesinde" diyen Memiş, "Velev ki 15-16 seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirdi. Mevduat sahibi gidip oradaki aylık getirisinden vazgeçip tekrar dolar almayı tercih etmez çünkü burada kur garantisi olduğu için buradan çıkışlar olmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

POWELL VE LAGARDE’NİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Memiş, "Bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Bu açıklamaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Açıklamalarında büyük ihtimalle faiz artırım sürecine ve enflasyona değinecekler. Beraberinde Rusya'nın operasyonuna değinecekler. 'Faiz artırmaya devam edeceğiz, enflasyonu düşürmeye kararlıyız, enflasyon düşecek, Zaten Rusya operasyonu olmasaydı düşecekti' gibi söylemlerle piyasaları oyalayan bir konuşma gerçekleştireceklerdir. O yüzden hem Avrupa hem Amerika Merkez Bankalarından herhangi sürpriz bir açıklama beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇAVUŞOĞLU'NU REFERANS KABUL EDERİM"

Bu hafta Rusya-Ukrayna görüşmelerine odaklanıldığını belirten İslam Memiş, "Bu taraftan kısa vadeli ateşkes veya Zelenskiy-Putin arasında görüşme trafiği olacak mı yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi. Memiş, "Hafta sonu Bakan Çavuşoğlu, 'Görüşmeler iyi gidiyor, farklı konularda anlaşmaya yakınlar' türünden olumlu bir açıklama yaptı. En isabetli açıklamaları, en sağlam açıklamaları kendileri yapıyor. Eğer görüşme trafiği ile alakalı iyimser açıklama yapıyorsa ve yakın süreçte bir görüşme olabileceğini, anlaşma olabileceğini belirtiyorsa benim güvenli kaynağımdan birisi Çavuloğlu'dur, onun ağzından çıkanları referans olarak kabul ederim. Demek ki görüşmeler şu anda olumlu gidiyor" şeklinde konuştu.

Memiş, "Bunlar kısa vadeli ateşkesler, kısa vadeli görüşmeler. Üç haftadır özellikle düşüncelerimi ifade ettim. Kontrollü bir şekilde bu sürecin daha çok uzayacağına yönelik beklentilerimi ifade ettim" dedi.

"MERKEZ BANKASI TEKRAR DEVREYE GİREBİLİR"

Dışarıda Merkez Bankası başkanlarına, içerde ise enflasyona odaklandığımızı belirten Memiş şunları söyledi:

“Yüksek bir enflasyon var, bu rakamlar yükselmeye devam ettiği için, dolar kurundaki yükseliş enflasyonu olumsuz yönde etkilediği için, hafta sonu Bakan Nebati bir açıklama yaptı. 'Biz kararlıyız, bu enflasyonu geçireceğiz' dedi. Mücadele kolay olacak mı bakacağız.”

Merkez Bankası'nın faiz artırma olasılığını tekrar gündeme getireceğini düşündüğünü söyleyen Memiş, "Daha önce de söylemiştim. Kur atakları yaşandıkça Merkez Bankası'nın özellikle enflasyonla mücadele etmek için bu yıl faiz artırma ihtimalini çok güçlü gördüğümü belirtmiştim. Özellikle 14,80 lira seviyesi dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine ataklar gerçekleştirirse bu sefer 15'li rakamları telaffuz ederiz. Böyle olunca enflasyonla mücadele çok da kolay olmaz O yüzden tekrar Merkez Bankası devreye girebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden 14,80 seviyesi altında doların kapanışları önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.



