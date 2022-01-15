FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşlerini arttırmak için öyle bir şey yaptı ki... Seyyar kestanecinin azmi takdir topladı

İşlerini arttırmak için öyle bir şey yaptı ki... Seyyar kestanecinin azmi takdir topladı

15.01.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da seyyar satıcılık yapan Necdet Özçelik, Orta Doğu'dan gelen çok sayıda turiste daha iyi hizmet verebilmek için Arapça öğrendi. Özçelik yeni diller öğrenmek için çalışmalara başladığını ifade ederek, "İşlerimde hissedilir derecede artış oldu" dedi.

İşlerini arttırmak için öyle bir şey yaptı ki... Seyyar kestanecinin azmi takdir topladı

Bursa'da seyyar satıcı, Orta Doğu'dan gelen çok sayıda turiste daha iyi hizmet verebilmek için Arapça öğrendi. Yabancı dil bilen seyyarın işleri açılırken, turistlere şehrin tarihi yerlerini de anlatarak turizme hizmet ediyor.

AW517522_06

Şehir merkezinde sabit tezgahında 7 yıldır seyyar satıcılık yapan Necdet Özçelik, Bursa'ya gelen çok sayıda Arap turistin iletişim konusunda zorluk çektiğini fark etti. Hemen kursa yazılarak 4 ay sonunda Arapça öğrendi. Tezgahına gelen Arap turistlere onların lisanıyla konuşarak hizmet veren seyyar satıcının işleri arttı. Turistlere Bursa'nın tarihi mekanları hakkında da bilgiler veren Özçelik, onlara turistik yerlere nasıl gideceklerini de anlatıyor. Turist rehberliğinden ise hiçbir ücret talep etmiyor.

BİR DİLLE YETİNMEDİ

Tezgahında Bursa'nın meşhur kestanesini pişirerek satan seyyar satıcıyı Arap turistler tercih ediyor. Seyyar satıcının müşterileriyle yabancı dil konuştuğunu görenler ise onu Arap sanıyor. Seyyar satıcı, bundan sonra bildiği dilleri daha da geliştirip, daha fazla dil öğrenmek için çalışmalara başladı.

AW517522_04

Bursa'ya gelen turistlere daha iyi hizmet verebilmek için Arapça öğrendiğini ifade eden Necdet Özçelik, "7 yıldır şehir merkezinde seyyar satıcılık yapmaktayım. Her lisan bir insan diye bir atasözümüz var. Maalesef bizim insanlarımız lisan gereken hassasiyeti göstermiyor. Son birkaç senedir Arap turistlerin ülkemize gelmesi üzerine Arapça öğrenmeye karar verdim. Kursa gittim. 4 ay sonunda Arapça öğrendim. Ben burada konuştuğum Arapça ile sadece turistlere bir şeyler satmıyor, adres sorduklarında da yardımcı oluyorum. Ben bu dili öğrenmekte geç kalmışım diye düşünüyorum. Ben Arapça öğrendikten sonra Arap turistler benden alışveriş yapmaya başladı. İşlerimde hissedilir derecede artış oldu" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatı için düşüşler bitti mi? Piyasalarda 25 Ocak alarmı!Altın fiyatı için düşüşler bitti mi? Piyasalarda 25 Ocak alarmı!
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Doğalgaz desteğinde detaylar belli oldu! 450 ile 1150 TL arasında olacak…Doğalgaz desteğinde detaylar belli oldu! 450 ile 1150 TL arasında olacak…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı

5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

Musk’tan şaşırtan Dogecoin paylaşımı!

Musk’tan şaşırtan Dogecoin paylaşımı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.