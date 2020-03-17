İsminizi beğenmiyor musunuz? İşte isim değiştirmek bu kadar kolay!

Ad-soyadı kişinin ailesinden kendisine miras kalan ve isteğine bakılmaksızın verilen bireysel bilgilerdir. Türkiye’de aynı isim ve soyisimde onlarca, yüzlerce kişi olmasına fark etmeden, kişiler Nüfus Müdürlükleri’ne ayrı ayrı kayıt edilir. Doğumun sonrasında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus suretleri düzenlenir. Eski adıyla nüfus cüzdanı, yeni adıyla kimlik kartında isim, soyisim, anne ve baba adı gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler tamamen kişilere yasal bağlayıcılığı olan ve izinsiz değiştirilmesi halinde cezai yaptırım yaratan verilerdir. Türk Medeni Kanunun 27. Maddesi isim değiştirme işleminin çerçevesini belirler.

İsim değiştirme işlemi aslında yasal olarak oldukça kapsamlı ilerleyen bir hukuki süreçtir. Kişiler toplum ve yasalarca isim-soyisimleri ile bilindiğinden bu bilgilerin değiştirilmesi için hukuki bir prosedürün işlemesi gerekir. İsim değiştirme davası yalnızca haklı sebepler için açılabilir. Ancak bu noktada haklı sebep olarak hukuki anlamda geniş bir perspektiften bahsedilir. Nüfus Hizmetleri Kanuna ek olarak getirilen 8. Madde yörüngesinde; vatandaşlar belirlenen sınırlar içinde ve verilen süre kapsamında dava açmadan isim değiştirme işlemini yapabiliyorlar. Getirilen ek madde uyarınca; yazım hatası, düzeltme işaretinin kullanılmaması halinden doğan anlam kayması, toplum önünde alay konusu olma veya gülünç duruma düşme halinde isimler dava açılmadan değiştirilebilir. Bu hallerde kişilerin bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine giderek isim değiştirme talebini iletmesi yeterlidir.