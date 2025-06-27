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Asgari ücretliye kötü haber! 'Ara zam gelir mi?' sorusuna yanıt oradan geldi, Son karar Erdoğan'da ama...

Asgari ücretli bir umut ara zam beklerken kötü bir haber daha geldi. Memur ve emekli Temmuz'da ara zam alırken asgari ücretli Ocak ayındaki yüzde 30 zam ile yola devam edecek. 22 bin 104 lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca çalışan, gözünü hükümete çevirmişken iddialar ara zammın olmayacağı yönünde.

Asgari ücretliye kötü haber! 'Ara zam gelir mi?' sorusuna yanıt oradan geldi, Son karar Erdoğan'da ama...
Ezgi Sivritepe

Temmuz ayında memur ve emekli enflasyon farkına ara zam alacak. Milyonlarca çalışan ve emekli ara zam alırken asgari ücretli ise, 'Bize ara zam var mı?' diye soruyordu. Ortaya çeşitli iddialar atılsa da artık ara zammın gelmeyeceği kesinleşmeye başladı. Ocaka ayında yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira olan asgari ücrete herhangi bir ara zam beklenmiyor.

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ABD'li haber kuruluşu Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak hazırladığı habere göre, hükümet asgari ücrete Temmuz ayında zam planlamıyor. Gerekçe olarak ise hükümetin enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek asgari ücrette yıl ortasında bir artış yapmayı planlamıyor.

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BAKANLIK KONUŞMAK İSTEMEDİ!

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Kaynaklar, ekonomi yönetiminin zam yapılmaması konusunda hemfikir olduğunu, nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini söyledi. Çalışma Bakanlığı konu ile ilgili yorum taleplerini geri çevirdi.

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ARA ZAM YOK

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Bugün ise Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Partili milletvekilleri ile bir araya gelindiği zaman asgari ücret ile ilgili konuştu, Bakan Işıkhan'ın konuşmalarından milletvekilleri ‘Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu’ izlenimini edindiler.

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