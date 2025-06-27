'Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın' Kuyumcuya gidecekler dikkat zirvede yer değişiyor!

Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'da yaşanan gerilimler nedeniyle yükselişe geçen gram altın fiyatları gerilemeye başladı. Altın almak için bekleyenlere adeta fırsat kapısı açılırken yılın ikinci yarısında altının nasıl hamle yapacağı merak ediliyor. Gram altın şu sıralar 4 bin 219 lira seviyesindeyken ons altın 3 bin 284 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüşleri ile yatırımcısının yüreğini hoplatırken Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş'ten yeni bir öneri geldi. YouTube kanalında konuşan Memiş, "Heyecan yapmayın" diyerek ikinci yarı için kritik tahminlerde bulundu.

Memiş, gram altın için 4 bin 200 lira seviyelerinin sarkması durumunda yılın son alım fırsatının olabileceğini kaydetti. Memiş, altının ons fiyatındaki düşüş beklentisinin gram altına sınırlı yansımasının beklendiğini de belirtti.

ONS ALTIN 2 BİN 500 DOLAR MI OLACAK?

Ticaret savaşlarının son bulacağını belirten Memiş, ons altın tarafında aşağı yönlü revizenin olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bunun adına ‘revize’ diyecekler, Ben 'geri vites' diyeceğim. Ve geri viteslerine başladılar. Artık yavaş yavaş 2026 yılına ilişkin, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin aşağı yönlü revize yapmaya başladılar. Artık 2.500 dolar seviyeleri telaffuz edilmeye başlandı"

Ons altını bu seviyesi ile almayacağını belirten Memiş, "İlk önce yılın son çeyreğinde 3 bin dolar seviyesi, daha sonra aşağı yönlü hareketler devam edecektir. Ama düşüş yönlü ons altın tarafında öngörüm değişmiyor" şeklinde konuştu.



"ALTIN İÇİN HEYECANLANMAMAK LAZIM"

Gram altın için alım fırsatı olduğunu ifade eden Memiş, altın için ikinci yarıda heyecanlanılmaması gerektiğini belirterek şunları aktardı:

"Gram altın TL fiyatında 4.200 lira seviyesinin altında sarkmalarda bir alım fırsatı oluşacağını ben düşünüyorum. Dolayısıyla yılın son alım fırsatıdır gram altın TL fiyatında. Önümüzdeki videolarda tekrar yorumlarım teknik olarak ama gram altın ve ons altını lütfen birbirinden ayırt edin. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayarak dolar TL kuru 40 lira seviyesinin üzerine oturur ve haliyle ons altın tarafında gördüğüm hızlı geri çekilmeleri gram altın tarafında göremeyiz.

Gram altında yine yılın ikinci yarısı ile alakalı 4.500 lira öngörüm geçerliliğini koruyor. O yüzden o düşüşleri görmeden çok heyecanlanmamak lazım. Aslında yılın ikinci yarısında altın için hiç heyecanlanmamak lazım"



"GÜMÜŞ ALTINI EZE EZE GİDECEK"

Altının gerileyeceğini gümüşün tırmanacağını ifade eden Memiş, gram gümüş fiyatında 50-55 TL bandına doğru yükselişin süreceğini belirtti. Memiş, “Artık sıra gümüşte” diyerek gram ve ons gümüşte yükseliş trendinin başladığını belirtti. Altın-gümüş rasyosundaki gerilemeye dikkat çeken Memiş, “Gümüş, altını eze eze gidecek” diyerek yıl sonuna kadar güçlü bir yükselişin sinyallerini verdi.



Gümüş için beklentilerini de aktaran Memiş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:



"Gümüşün gram fiyatı yurt dışı piyasalarda 46 lira 71 kuruş seviyesinde. Burada 50-55 bandında bir trend beklediğimiz için yine 50 lira seviyesinin üzerindeki ataklarda gümüşün gram fiyatının, altının gram fiyatını eze eze eze nasıl gidildiğini keyifle burada durarak hep beraber izleyeceğiz"