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İSO Başkanı'ndan elektrik zammı çıkışı! "Enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.06.2024 11:36
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İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan, açıklanan elektrik zamlarına tepki gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik satış fiyatlarına yüzde 38 zam yaptığını duyurmuştu.

İSO Başkanı'ndan elektrik zammı çıkışı! "Enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik fiyatlarına yüzde 38 zam kararı tepki çekti. İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan'dan zamma ilişkin dikkat çekici bir çıkış geldi. Bahçıvan, "Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır. Bunun belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını, aksi takdirde benzerlerinin peşi sıra gelebileceğine dair endişelerimizi paylaşmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre yazılı açıklama yapan Bahçıvan, Enflasyonla mücadelede, dezenflasyon sürecine girme noktasında çok kritik bir süreçten geçildiğini söyleyen Bahçıvan, bu mücadelede toplumun üzerinde inanç sağlamak adına herkesin maksimum fedakarlığı yapmasına ihtiyaç duyulduğunu ve bu gayret ve fedakarlığın da toplumun tüm kesimlerinde görüldüğünü belirtti.

"İNANÇ KAYBETTİRECEK"

"Fakat bu hassas dönemde elektriğe yüzde 40’a yaklaşan böylesine yüklü bir zammı; haklı gerekçeleri olsa bile, son yılların en tatsız alışkanlığı olan enflasyonist yaklaşımların değirmenine bir kerte daha su taşımak olarak değerlendiriyorum" diyen Bahçıvan sözlerini, "Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır" şeklinde sürdürdü.

Bahçıvan, eğer enflasyonla mücadelede başarı isteniyosa, tek seferde bu tür yüklü zamanların artık gündemden çıkmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Bunun belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını, aksi takdirde benzerlerinin peşi sıra gelebileceğine dair endişelerimizi paylaşmak istiyorum" dedi.


Express


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Zam İSO elektrik
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