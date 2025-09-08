İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,9'a yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin ağustos 2025 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği ihracat iklimi endeksi, ağustosta 51,9 oldu.

Temmuzda 51,3 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 51,9'a yükselerek dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Ağustos verisiyle birlikte ihracat ikliminde güçlenme eğilimi 20'nci aya ulaştı.

BÜYÜK İHRACAT PAZARLARININ ÇOĞUNDA ÜRETİM ARTTI

Türk imalat sektörünün 10 büyük ihracat pazarının çoğunluğunda üretim artış kaydederken toplam ihracatın yüzde 8’inin gerçekleştirildiği Almanya'da ekonomik aktivite üst üste 3'üncü ay sınırlı büyüme gösterdi ancak diğer ülkelerde büyüme daha güçlü seyretti.

ABD'de üretim bir kez daha belirgin bir artış sergiledi ve büyüme hızı temmuzdaki 7 aylık zirvenin çok hafif altında gerçekleşti. Birleşik Krallık'ta da ekonomik aktivite yaklaşık son bir yılın en belirgin artışını kaydetti.

Avro Bölgesi'nde İtalya, İspanya ve Hollanda'nın üretimi artmaya devam ederken, özellikle Hollanda’daki artışın Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek hıza ulaşması dikkati çekti. Fransa'da ise nispeten zayıf bir görünüm ortaya çıktı. Bu ülkede üretim ağustosta üst üste 2'nci ay daralma kaydetti.

Öte yandan söz konusu daralma oldukça hafif düzeyde ve mevcut yavaşlama döneminin en düşük hızında kaydedildi.

Romanya ve Rusya'da da ekonomik aktivite gerilemekle birlikte her 2 ülkede de bozulma temmuz ayına göre hafifledi.

Açıklamada endeks hakkında değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında, ABD'nin gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla birlikte uluslararası talep görünümünde belirgin bir iyileşme yaşandı. Buna bağlı olarak, Türk imalatçılarının ihracat ikliminde Mayıs 2024'ten bu yana en güçlü iyileşme kaydedildi. Talep ortamındaki bu toparlanma önümüzdeki aylarda firmaların ihracat siparişlerinin artmasına yardımcı olacaktır." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır