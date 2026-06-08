Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 0,44 puan azalarak 105,55 oldu. Endeks, nisanda 105,99 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,29 puan artarak 101,41’e çıktı.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 6,42 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,36 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

"Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,49 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,59 yükseldi. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken Yİ-ÜFE yüzde 2,75 yükseldi."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sindeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunduğu, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.