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Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta azaldı!

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,44 puan azalarak 105,55'e indi.

Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta azaldı!
Begüm Özkaynak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 0,44 puan azalarak 105,55 oldu. Endeks, nisanda 105,99 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,29 puan artarak 101,41’e çıktı.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 6,42 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,36 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

"Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,49 değer kazanırken avro ortalama yüzde 1,59 yükseldi. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken Yİ-ÜFE yüzde 2,75 yükseldi."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sindeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunduğu, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.

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