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İSO Türkiye imalat PMI ocakta 51,3'e yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçlarına göre, aralıkta 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 51,3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti - Talepteki iyileşme, ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağlarken, yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek 5 aylık düşüş trendini sona erdirdi - IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker: - "Ocak ayı PMI verileri, Türk imalat sektörünün 2020 yılına olumlu bir başlangıç yaptığına işaret etti"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçlarına göre, aralıkta 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 51,3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etti.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Ocak 2020 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 51,3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etti.

Talepteki iyileşme, ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağladı. Büyüme hızı ılımlı olmakla birlikte Mart 2018'den beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek 5 aylık düşüş trendini sona erdirdi. Yeni siparişlerin yeniden artışa geçmesi, imalatçıların üretimi üst üste üçüncü ay genişletmesini sağladı. Yeni siparişlerde olduğu gibi üretimdeki artış da iki yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti.

Üretimde büyümenin ivme kazanması, yeni siparişlerdeki artışa rağmen firmaların birikmiş işlerini azaltabilmesini sağladı. Bazı firmalar, yeni siparişlerin karşılanmasına yardımcı olmak için stokları kullandı. Bunun sonucu olarak, nihai ürün stoklarında geçen yılın temmuz ayından beri gözlenen en sert düşüş gerçekleşti.

- İstihdam, son 3 ayın ilk artışını kaydetti

Bu arada, istihdam, son 3 ayın ilk artışını kaydetti. Anket katılımcıları, yeni projeler ve iş genişletme planları nedeniyle ortaya çıkan ek kaynak ihtiyacının yeni işe alımları hızlandırdığını belirtti. Satın alma faaliyetleri güçlü düzeyde ve Şubat 2018'den beri gözlenen en yüksek hızda arttı. Buna rağmen girdilerin üretim süreçlerinde kullanılmasına bağlı olarak girdi stokları azalmaya devam etti.

Girdi fiyatları, yılın başında son 6 ayın en hızlı artışını kaydetti. Anket katılımcıları, bu artışı büyük ölçüde para birimindeki zayıflığa bağladı. Bununla birlikte girdi fiyatları enflasyonu, seri ortalamasının altında kaldı. Benzer bir tablo, yine ılımlı olmakla birlikte geçen yılın haziran ayından beri en yüksek oranda artan nihai ürün fiyatları için de söz konusu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, ocak ayı PMI verilerinin, Türk imalat sektörünün 2020 yılına olumlu bir başlangıç yaptığına işaret ettiğini belirterek, "Yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesi, firmaları üretimi daha hızlı artırma konusunda cesaretlendirdi. Bunun sonucu olarak ek personel ihtiyacı oluştu. PMI verileri ve resmi veriler arasındaki ilişki, yılın başında sanayi üretiminde yüzde 5'in üzerinde bir yıllık büyüme performansına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

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