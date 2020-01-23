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İSO/Bahçıvan: Savunma sanayi başka sektörler üzerinde çarpan etkisine sahip

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayinin makine, kimya, tekstil, otomotiv, bilişim, inşaat, gemi endüstrisi gibi birçok sanayi alt sektörüne de önemli katkıları olduğuna dikkat çekerek, "Belki de en önemli özelliği; diğer sektörler üzerinde bir çarpan etkisine sahip olması" dedi.

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayinin makine, kimya, tekstil, otomotiv, bilişim, inşaat, gemi endüstrisi gibi birçok sanayi alt sektörüne de önemli katkıları olduğuna dikkat çekerek, "Belki de en önemli özelliği; diğer sektörler üzerinde bir çarpan etkisine sahip olması" dedi.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleşen “Savunma Sanayi Buluşmaları”nda, savunma sanayinden çok sayıda iş insanı da katıldı. Etkinlik kapsamında 14 ana firma ile gerçekleştirilen “ikili görüşme bölümü” ile İstanbul sanayi firmalarının sürece önemli katkı sunması sağlandı.
Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019’da savunma ve havacılık sanayi ihracatının bir önceki seneye göre yüzde 35 artışla 2,7 milyar dolara ulaştığını belirterek “Sektörde 50 bine yakın emekçi çalışıyor. Son 5 senede 400'ün üzerinde yerli patent başvurusu yapıldı. Bu farkındalık açısından çok iyi bir işaret” dedi.
Kendi öz sermayesiyle yatırım yapan işletmeleri destekleyecek mekanizmalar için çalıştıklarını belirten Varank, “430 üyesi ile Türkiye’nin en büyük kümelenmesi olan SAHA İstanbul, Türkiye’de üretilemeyen sistem ve alt sistemlerin geliştirilmesi konusunda savunma sanayine önemli katkılar sağlıyor. Kamu, özel sektör ve üniversite ekosistemini başarıyla hayat geçiren SAHA İstanbul, bugün içerde ve dışarda savunma sanayinin en önemli oyuncularindan biri haline geldi” dedi.
Toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da dünya genelinde jeopolitik gerilimlerin, terörün ve güvenlik kaygılarının hızla arttığı bir dönemden geçildiğini, savunma sanayinin de son dönemde en çok konuşulan konulardan biri haline geldiğine dikkat çekti. Savunma alanında yeni model arayışları, işbirlikleri ve yeni nesil tedarik stratejilerinin birçok ülkenin gündemini oluşturduğunu belirten Bahçıvan, Türkiye'de modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için çıkılan yolda da özellikle son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini söyledi ve ekledi:
"Bu noktada ülkemiz için en önemli husus; savunma sanayimizde ‘Yerli ve milli üretim’ hedefidir. Çok değil, bundan 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayi sektörümüz, bugün KOBİ’lerimizin, araştırma kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin ortak akıl ve vizyonu ile adeta bir ‘Ortak üretim seferberliği’ bilinciyle çalışmaktadır.
"Savunma sanayi ve havacılık sektörü ciromuzun 2018 sonu itibarıyla 8.8 milyar dolara, ihracatımızın 2.2 milyar dolara, sektördeki Ar-Ge harcamalarımızın da 1.5 milyar dolara yükseldiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz.
"Ayrıca dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına, bugün burada da aramızda olan dört firmamızın girmiş olması, biz sanayicileri daha da heyecanlandırıyor ve işbirliği için iştahlandırıyor." (Fotoğraflı)

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