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İspanya'nın para birimi nedir? İspanya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 21:54
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İberya ya da İber yarımadası Avrupa kıtasının Akdeniz’e uzanan üç yarımadasından biridir. Portekiz ve İspanya ülkeleri burada yer alır. Yarımadanın en güney kısmında bulunan Cebelitarık Boğazı, Birleşik Krallık idaresinde bulunmaktadır.

İspanya'nın para birimi nedir? İspanya'nın para biriminin kodu ve sembolü

İber yarımadasında yer alan iki ülkeden biri İspanya’dır. Resmi ismi ile İspanya Krallığı olan ülke Avrupa’nın güneybatısında bulunmaktadır. Kuzeyde Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır ve hem güneyde hem de doğu tarafında Akdeniz’e komşudur. Kuzeyinde Fransa, batısında Portekiz, güneyinde Birleşik Krallık’ın idaresindeki Cebelitarık yer almaktadır. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz’de Balear, Atlantik okyanusunda Kanarya adaları ile Kuzey Afrika’da Melila ve Ceuta isimlerindeki iki özerk şehri de kapsamaktadır.

İspanya'nın para birimi nedir?

Ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehri olan Madrid aynı zamanda ülkedeki en kalabalık şehirdir. Anayasal monarşi ile yönetilmektedir. 1982 yılında NATO’ya, 1986 yılında Avrupa Birliği’ne üye olmuştur. Geniş bir tarihi bulunan İspanya çeşitli dönemlerden geçerek bugünkü haline ulaşmıştır. İspanya’da ağırlıklı olarak İspanyol kökenli insanlar yaşamaktadır.

Kullanılan resmi dil İspanyolca'dır. Ancak Aragonca, Aranca, Baskça, Katalanca, Leonca ve Galiçyaca da ülkede tanınan ve kullanılan diğer diller arasında yer alır. Tahmini nüfusu 19.077.984 olan ülkenin fiili kuruluşu 1479 resmi kuruluşu ise 1716’dır. Toplam sınır uzunluğu 1917.6 kilometre olan İspanya’da yüksek ovalar ve platoları çevreleyen dağlar bulunur. Ülkede kullanılan resmi para birimi euro'dur.

İspanya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

İspanya’nın iklimi bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. Atlantik Okyanusu kıyısında Atlantik iklim, iç kısımlarda kıtasal Akdeniz iklimi, Kanarya adalarında subtropikal iklim, Pireneler’in yüksek yerlerinde ise dağ iklimi yaşanmaktadır. Turizm açısından verimli olan ve dünyada en çok turist kabul eden ülkelerin başında gelen İspanya’da para birimi euro'dur.

1869 yılından 2002 yılına dek İspanyol pesetası kullanılan ülkede 1999 yılından itibaren Euro kullanılmaya başlanmıştır. İspanyol pesetası, ISO standartlarına göre (International Standart of Organization) para birimi kodu ESP olan bir para birimiydi. Bir peseta 4 realdan meydana geliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi İspanya
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