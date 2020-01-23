İspanyol hükümetinden asgari ücrete yüzde 5,5'lik zam

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, asgari ücretin yüzde 5,5 oranında zam ile ayda 950 avroya çıkarılması için işçi sendikaları ve iş veren temsilcileriyle anlaştı.

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, varılan anlaşmanın Bakanlar Kurulu'nda onaylanacağını ve 1 Ocak 2020 tarihi esas alınarak yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bir önceki sol azınlık hükümetinin 2018 yılında asgari ücrete yüzde 2,25'lik zam yaptığını hatırlatan Diaz, bunun İspanyol ekonomisine çok olumlu katkıları olduğunu ve yeni yüzde 5,5'lik zamdan da benzer bir etki beklediklerini ifade etti.

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakından olan Bakan Diaz, yasama döneminin (4 yıl) sonuna kadar asgari ücreti 1200 avroya vaadlerinin de arkasında olduklarını vurguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek yeni asgari ücret yılda 14 maaş üzerinden toplamda 13 bin 300 avro olacak.

Eurostat'ın 2019 yılı verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler Almanya (1557 avro), İngiltere (1525 avro) ve Fransa (1521 avro) olarak sıralanıyor.