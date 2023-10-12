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İSPARK ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? 1 saat, 2 saat, 4 saat İSPARK ücreti kaç TL? İşte yeni İSPARK ücretleri...

12.10.2023 08:47 | Son Güncelleme:
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İSPARK ücretleri yeni zamlı tarife hakkında araştırmalar hız kazandı. İBB Meclisi'nde, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi değişti. Peki, İSPARK ne kadar oldu? Yeni İSPARK ücretleri kaç TL? İşte tüm detaylar...

İSPARK ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? 1 saat, 2 saat, 4 saat İSPARK ücreti kaç TL? İşte yeni İSPARK ücretleri...

İSPARK ne kadar oldu, yeni ücretler ne kadar gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İBB Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu kapsamında İSPARK ücretlerine zam yapılması kararı verildi. Mecliste kabul edilen tarife kapsamında kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi yenilendi. Peki, Yeni İSPARK ücreti ne kadar oldu? 1 saat, 2 saat, 4 saat İSPARK ücreti kaç TL? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

İSPARK NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

İBB Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclisin temmuzdaki son oturumunda alınan kararla yüzde 18 zam yapılan İSPARK ücretlerine 3 ay sonra yeniden zam yapılması kararlaştırıldı.

İSPARK 1

YENİ İSPARK ÜCRET TARİFESİ!

Mecliste kabul edilen tarife kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33'ten 52 liraya, 1-2 saat arası 42'den 66 TL'ye, 2-4 saat arası 47'den 73 liraya, 4-8 saat arası 65'ten 101 liraya, 8-12 saat arası 86'dan 134 TL'ye, 12-24 saat arası da 130'dan 202 liraya yükseltildi.

Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23'den 36 liraya, 1-2 saat arası 29'dan 45 liraya, 2-4 saat arası 37'den 58 TL'ye, 4-8 saat arası 47'den 73 liraya, 8-12 saat arası 72'den 112 TL'ye, 12-24 saat arası 94'den 146 liraya çıkartıldı.

Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu.

Üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23'den 36 liraya, 1-2 saat arası 33'den 52 TL'ye, 2-4 saat arası 37'den 58 liraya, 4-8 saat arası 47'den 73 liraya, 8-12 saat arası 61'den 95 TL'ye, 12-24 saat arası ise 94'den 146 liraya yükseldi.

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33'den 52 liraya, 1-2 saat arası 42'den 66 liraya, günlük park 94'ten 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti de 14'den 22 liraya çıkartıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23'den 36 liraya, 1-2 saatlik ücret 33'den 52 liraya, günlük ücret ise 80'den 124 liraya çıkartıldı.

İSPARK 3

Orman, koru ve mesire alanlarına giriş-çıkış ücretlerine de artış yapıldı.

Buna göre otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67'den 104 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 192'den 298 liraya, midibüs için 388'den 524 liraya, otobüs-kamyon için 677'dan 1050 TL'ye, motosiklet için 44'ten 69 liraya yükseltildi.

Yıllık bisiklet kiralama ücretinin ise 370 iken 574 lira olmasına karar verildi.

YENİ İSPARK ÜCRETLERİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

İSPARK'ın otopark ücret tarifelerinde gerçekleştirilecek olan yüzde 57’ye varan zam mecliste oy birliğiyle kabul edilirken, bu karar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

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İSPARK ispark ücretlerine zam

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