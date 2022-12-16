İSPARK otopark ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İSPARK otopark ücretine yüzde 60 zam!

İSPARK otopark ücreti değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Peki, İSPARK otopark ücreti ne kadar oldu?

İSPARK OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

İSPARK OTOPARK ÜCRETİNE YÜZDE 60 ZAM

İspark otopark ücretine yapılan yüzde 60 zam 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

