FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İSPARK otopark ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İSPARK otopark ücretine yüzde 60 zam!

İSPARK otopark ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İSPARK otopark ücretine yüzde 60 zam!

16.12.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSPARK otopark ücreti zam haberleri sonrası araç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Birçok kişi internette güncel tutara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, İSPARK otopark ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İSPARK otopark ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İSPARK otopark ücretine yüzde 60 zam!

İSPARK otopark ücreti değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Peki, İSPARK otopark ücreti ne kadar oldu?

İSPARK OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

İSPARK OTOPARK ÜCRETİNE YÜZDE 60 ZAM

İspark otopark ücretine yapılan yüzde 60 zam 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksicilerden 10 TL çıkışı! 'Fark isteyince tepkiyle karşılaşıyoruz'Taksicilerden 10 TL çıkışı! 'Fark isteyince tepkiyle karşılaşıyoruz'
Altın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahminAltın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahmin
Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası… Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

En Çok Okunan Haberler

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama

EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Akaryakıt alacaklar dikkat: Benzine zam geldi!

Akaryakıt alacaklar dikkat: Benzine zam geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.