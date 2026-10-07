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Isparta'da elma hasadı başladı

Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da hasat hareketliliği başladı.

Isparta'da elma hasadı başladı

Başta Eğirdir, Aksu, Gelendost, Senirkent ilçeleri olmak üzere kent genelinde yaklaşık 215 bin dekar alanda starking, golden, granny smith, pink lady cinsi ağırlıklı elma üretimi yapılıyor.

Ekim ayı itibarıyla kentteki elma bahçelerinde hasat dönemi başladı. Kent genelinde bu yıl yaklaşık 1 milyon ton elma üretimi bekleniyor.

Aksu ilçesinde 80 dekar alanda elma üreticisi olan ziraat mühendisi Mehmet Kaya, AA muhabirine, bu yıl yoğun yağışların etkisiyle rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Üreticilerin bir kısmının ürünlerini dalında tüccara sattığını, bir kısmının da soğuk hava depolarına bırakıldığını anlatan Kaya, "Hasadımıza başladık. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Bu yıl beklenenin üzerinde bir üretim var." dedi.

Genç çiftçi Yaşar Kaya, 60 dekar alanda üretim yaptığını belirterek, elmanın ilçe halkı açısından önemli bir gelir kapısı olduğunu kaydetti.

Elma toplama işçisi Ayşe Korkmaz ise elma toplayarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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