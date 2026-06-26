FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Isparta'da yüksek rakımlı bölgelerde gül hasadı sürüyor

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da, mayıs ayında başlayan gül hasadı ova kesimlerinde sona ererken yüksek rakımlı bölgelerde sürüyor.

Isparta'da yüksek rakımlı bölgelerde gül hasadı sürüyor

Gün doğmadan bahçelere giren üreticiler ve tarım işçileri, özenle topladıkları güllerle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Serin iklim nedeniyle hasadın daha geç tamamlandığı yüksek kesimlerde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesai, gül yapraklarının en kaliteli dönemde toplanabilmesi için erken saatlerde gerçekleştiriliyor.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, özenle topladıkları gülleri işlenmek üzere fabrikalara gönderiyor.

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde yaklaşık 25 yıldır 90 bin metrekare alanda gül üretimi yapan Yasemin Çarkçı, hasat döneminde her gün yaklaşık 100 işçiyle çalıştıklarını söyledi.

Gül üretiminin büyük emek istediğini belirten Çarkçı, günlerinin sabah 4'te başladığını ifade etti.

Önce hayvanların bakımını yaptıklarını, ardından sabah 5 civarında gül bahçelerine geçerek işçileri yönlendirdiklerini anlatan Çarkçı, "Çok meşakkatli ve zor bir iş. İnsanlar parfümü kullanıyor ama o parfüm ortaya çıkana kadar ne kadar emek verildiğini bilmiyor. Gülün toplanmasından işlenmesine kadar her aşaması büyük emek istiyor." dedi.

Hasat sezonunun çok sayıda kişiye istihdam sağladığını dile getiren Çarkçı, kadın girişimci olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Çocukluğundan bu yana gül hasadında çalışan tarım işçisi Sevgi İliksiz de küçük yaşlarda ailesine destek olmak amacıyla başladığı işi bugün kendi ailesinin geçimine katkı sağlamak için sürdürdüğünü söyledi.

Gül toplamanın yaşamının bir parçası haline geldiğini ifade eden İliksiz, "Çocukluğumdan beri gül topluyorum. O zamanlar aile ekonomisine katkı sağlıyordum, şimdi de çocuklarımın ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. İş zor. Hava sıcak olduğunda ya da güller çok uzadığında toplamak daha da güçleşiyor. Zor yanları da var, kolay yanları da var ama ben bu işi seviyorum." diye konuştu.

Emekli olduktan sonra da gül toplamayı sürdüren Davut Olacak ise gülcülüğün kendileri için kuşaktan kuşağa aktarılan bir meslek olduğunu dile getirdi.

Yüksek rakımlı bölgelerde önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen hasadın ardından toplanan güller, gül yağı ve gül suyu üretiminde kullanılmak üzere fabrikalara gönderilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milas-Bodrum Havalimanı 5 ayda 940 bin yolcu ağırladıMilas-Bodrum Havalimanı 5 ayda 940 bin yolcu ağırladı
Takiyyüddîn Râsıd'ın 500. yılına özel sergi açıldı! Bakan Ersoy: "Türkiye özgüvenini yeniden kazandı"Takiyyüddîn Râsıd'ın 500. yılına özel sergi açıldı! Bakan Ersoy: "Türkiye özgüvenini yeniden kazandı"

Anahtar Kelimeler:
gül Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altınında son durum

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altınında son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.