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Isparta TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! Keçiborlu, Kuleönü, Sav, Yalvaç, Merkez Isparta TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

23.01.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Isparta kura çekilişi; bugün Merkez, Kuleönü, Sav, Yalvaç ve Keçirborlu için noter huzurunda yapılacak ve kurumun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00'da başlayacak olan çekiliş Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Peki, Isparta TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Merkez, Kuleönü, Sav, Yalvaç ve Keçirborlu konutları için gerçekleştirilecek çekilişe ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Isparta TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

Isparta TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! Keçiborlu, Kuleönü, Sav, Yalvaç, Merkez Isparta TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Isparta kura çekilişi bugün saat 10:00'da noter huzurunda Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. "TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte TOKİ Isparta kura çekilişi canlı izle ekranı ve ayrıntılar...

TOKİ

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Isparta Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİŞN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

24 Ocak:

ISPARTA ATABEY 3. ETAP 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ISPARTA GELENDOST 3. ETAP 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ISPARTA GÖNEN 71/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ISPARTA SENİRKENT 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

25 Ocak:

BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ ARAPZADE MAHALLESİ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

26 Ocak:

BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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