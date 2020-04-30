İşsiz kalan vatandaşa yardım eli! 2300 TL'ye varan maaş desteği...

Sigortalı olarak tescillenen kişilerin kendi istek ve arzusu dışında işsiz kalması durumunda yaşanılan gelir kaybı işsizlik maaşı ile karşılanır. Kişilerin işsizlik maaşından yararlanması için belirlenen şartlara uygun olması şarttır. İşsizlik ödeneği sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları yerine getirmesi durumunda işsiz kaldıkları dönem içinde geçerli olmak üzere; belirli süre ve miktarda yapılan destektir. Kişilerin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için şartlara uygunluğunu kontrol ettikten sonra resmi başvurularını yapmaları gerekir. İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşte detaylar... İŞSİZLİK MAAŞININ ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik ödeneğinin temel şartları şunlardır: Sigortalı işsizin kendi arzusu ya da kusuru dışından işsiz kalması gerekir. Kişinin performans düşüklüğü, disipline aykırı hareketleri, temel ahlak kuralları nedeniyle çalışma durumunun sonlandırılması halinde işsizlik ödeneği başvurusu yapılması söz konusu olmaz. Kişinin işsiz kalmasından öncesindeki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışması gerekir. Sigortalı olarak çalışma kapsamında hizmet primleri eksiksiz olarak SGK'ya yatırılmalıdır.

Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 3 yıl içinde sigortalı işsizlerin adına en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primleri ödenmelidir. Kişinin işsiz kalmasından sonrasındaki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimi üzerinden bizzat ya da İŞKUR e-şubesi aracılığıyla online olarak başvuru yapması gerekir. İşsizlik ödeneği ile birlikte vatandaşlara genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimine dair hizmetler sunulmaktadır. İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NE KADARDIR? İşsizlik ödeneğinin süresi, sigortalı olarak çalışan kişinin hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki 3 yıl içinde ödenen prim miktarına göre değişiklik gösterir. 600 gün sigortalı olarak çalışan ve adına prim ödemesi yapılan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışan ve adına prim ödemesi yapılan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışan ve adına prim ödemesi yapılan sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik maaşı ödemesi yapılır. İŞSİZLİK MAAŞININ MİKTARI NE KADARDIR? İşsizlik maaşının miktarının belirlenmesinde sigortalı işsizin hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son dört aylık geliri üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre; işsizlik maaşı günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Aynı şekilde verilecek olan işsizlik maaşı asgari ücretin %80'ini geçemez.