İşsiz kalanlar sakın ihmal etmesin! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği sağlanıyor

Herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışırken işsiz kalan vatandaşlara yasada belirtilen koşulları taşımaları halinde işsizlik maaşı verilir. İşsiz kalınan belirli bir süre için ödenen bu maaş, işsizlik ödeneği olarak da bilinir. İşsizlik maaşıyla ilgili diğer detaylar şöyle:

İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANMA KOŞULLARI

İşsizlik ödeneğini hak etmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması yeterli:

Sigortalı çalışanın kendi kusuru ve isteği olmaksızın işsiz kalması

İşsiz kalan bireyin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışması

İşsiz kalan bireyin işten ayrılmadan önceki son üç sene içinde, minimum 600 gün sigortalı olarak çalışması

İşsiz kalan vatandaşın, işten ayrılmasının ardından 30 günlük sürede İŞKUR’a başvuru yapması.

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İşten ayrılan kişiler, hizmet sözleşmeleri feshedildikten sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a müracaat etmeliler. İşsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyen kişiler en yakın İŞKUR birimine şahsen başvuru yapabilirler.

Ayrıca vatandaşlar elektronik ortamdan da işsizlik ödeneğine başvuru yapabilirler. Mücbir nedenler olmadıkça, 30 gün içinde başvuru yapılmaması, toplam hak ediş süresinden düşer.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARA SUNULAN HİZMETLER

İşsizlik ödeneği alan vatandaşlar çeşitli hizmetlerden yararlanabilirler:

İşsizlik maaşı

Yeni bir iş bulma

GSS primi

Meslek geliştirme kurslarına katılım

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ALINIR?

İşsizlik ödeneği, belirli süre ve miktarda alınabilir. Her vatandaşın işsizlik maaşını hak etme süresi aynı değil. Hizmet sözleşmesi sona ermeden önceki son üç sene içinde:

1080 gün sigortalı çalışan bireyler 300 gün

900 sigortalı çalışan bireyler 240 gün

600 gün sigortalı çalışan bireyler 180 gün boyunca bu ödenekten yararlanırlar.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı, çalışanın son 4 aylık brüt ücretin günlük ortalamasının %40'ı şeklinde ödenir. İşsizlik maaşı günlük hesaplanır ve aylık olarak ödenir. Günlük brüt kazançlar, sigortalı şahsın son 4 aylık kazancına göre belirlenir. Buna göre:

Son 4 ay asgari ücretle çalışan bireyler 1.420,14 lira

Son 4 ay 4.100 TL ile çalışan bireyler 1.627,55 lira

Son 4 ay 7.500 TL ile çalışan bireyler 2.840,28 lira işsizlik maaşı alır.



