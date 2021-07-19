Karşı karşıya kalınca şok olmayın! İşte haciz kararı öğrenme yöntemi ve sorgulama

e-Haciz ise borçluların mal varlıklarının elektronik ortamda belgelenebilen haczini tanımlar. e-Haciz, borcun veya ödemenin durumuna göre maaşa ya da gayrimenkullere uygulanabilir. Bu tür haciz işlemi, devlet kurumlarına olan borçlar ya da vadesi geçmiş vergi borçları için devlet tarafından başlatılır.

HACİZ İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Haciz işlemlerinin çoğunluğu icra daireleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak e-Haciz için durum biraz farklıdır. e-Haciz işlemleri vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir. Borçlu kişiye ait bilgiler önce bağlı olduğu vergi dairesine, daha sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilir. GİB bu bilgileri teyit ettikten sonra finans kurumlarına iletir. Bu aşamaların sonunda ise e-haciz işlemler başlatılır.

HACİZ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İcra dairesi tarafından başlatılan haciz işlemleri, yazılı bir evrakla borçlu kişiye tebliğ edilir ve ödeme için süre verilir. Verilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde icra memurları tarafından önce haciz edilecek mallar belirlenir ve yazılır, sonrasında da bu mallara el konur. e-Haciz için ise durum farklıdır. Elektronik ortamda mal varlıklarına ya da maaşa konan bu tür haciz, sorgulanabilir.

e-Haciz sorgulaması e-Devlet platformu üzerinden yapılabilir. e-Haciz sorgulaması yapabilmek için öncelikle vergi mükellefi olunması şarttır. e-Devlet'e giriş yapabilmek için TC kimlik numarası ve şifre gerekir. e-Devlet şifresi olmayan kişiler, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifrelerini temin edebilirler. TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetleri'ne tıklayarak sorgulama yapılabilir.

Sorgulama esnasında iki farklı seçenek çıkar. Bu seçeneklerden biri banka hesaplarına uygulanan e-Haciz sorgulama, diğeri ise araçlara uygulanan e-Haciz sorgulamadır. İki seçenek içerisinden kişiye en uygun olanı seçilerek banka hesabında ya da araç üzerinde haciz olup olmadığı öğrenilebilir. İcra dairesi tarafından başlatılan haciz işlemlerinin bir sınırı bulunmazken, e-Haciz işlemleri yalnızca kişinin devlet kurumlarına borçlu olması halinde başlatılır.



