İşsiz kalanlara devletten bir destek daha! 10 ay boyunca 1389 TL maaş....

Yeni bir iş bulana kadar vatandaşlara nefes olan işsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışanların kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılmaları durumunda devreye girer. İşsizlerin şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılır. İşsizlik ödeneği kişilerin son 4 aylık maaşları ve adına yapılan prim miktarına göre değişiklik gösterir.

Salgın sürecini ekonomik açıdan az hasarla atmak adına "Ekonomik Kalkınma Kalkanı" paketi geliştirildi. Bu paket kapsamında vatandaşlara ve işverenlere destek olmayı amaçlayan devlet, 3 ay boyunca işten çıkarmaları da engelledi. Ancak daha öncesindeki süreçte işsiz kalan vatandaşlar yoğun bir şekilde işsizlik ödeneğine başvurularını yapmaya devam ediyor. Başvurular İŞKUR şubelerinden bizzat ya da İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online yapılabiliyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? Şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlerin belirlenen şartlara uygun olması durumunda hak ettiği süre ve miktarda aldığı ödeneği ifade eder. Bu ödenek sayesinde vatandaşlar yeni bir iş bulmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına derin bir nefes alabilir.