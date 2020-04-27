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İşsiz kalanlara devletten bir destek daha! 10 ay boyunca 1389 TL maaş....

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Yeni bir iş bulana kadar vatandaşlara nefes olan işsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışanların kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılmaları durumunda devreye girer. İşsizlerin şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılır. İşsizlik ödeneği kişilerin son 4 aylık maaşları ve adına yapılan prim miktarına göre değişiklik gösterir.

İşsiz kalanlara devletten bir destek daha! 10 ay boyunca 1389 TL maaş....

Yeni bir iş bulana kadar vatandaşlara nefes olan işsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışanların kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılmaları durumunda devreye girer. İşsizlerin şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılır. İşsizlik ödeneği kişilerin son 4 aylık maaşları ve adına yapılan prim miktarına göre değişiklik gösterir.

Salgın sürecini ekonomik açıdan az hasarla atmak adına "Ekonomik Kalkınma Kalkanı" paketi geliştirildi. Bu paket kapsamında vatandaşlara ve işverenlere destek olmayı amaçlayan devlet, 3 ay boyunca işten çıkarmaları da engelledi. Ancak daha öncesindeki süreçte işsiz kalan vatandaşlar yoğun bir şekilde işsizlik ödeneğine başvurularını yapmaya devam ediyor. Başvurular İŞKUR şubelerinden bizzat ya da İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online yapılabiliyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? Şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlerin belirlenen şartlara uygun olması durumunda hak ettiği süre ve miktarda aldığı ödeneği ifade eder. Bu ödenek sayesinde vatandaşlar yeni bir iş bulmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına derin bir nefes alabilir.

Sigortalı olarak çalışan kişinin kendi istek ve kusuru dışında işinden ayrılması gerekir.
Kişinin hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün, adına Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesi yapılmış olması gerekir.
Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl boyunca en az 600 gün süre ile kişinin adına Sosyal Güvenlik Kurumuna işsizlik sigortası primleri ödenmelidir.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR şubesi üzerinden şahsen ya da İŞKUR web sitesi ile e-Devlet kapısı aracılığıyla elektronik ortamda başvuruların gerçekleşmesi gerekir.

İŞSİZLİK MAAŞININ SÜRESİ NE KADARDIR?

İşsizlik maaşının süresi sigortalı çalışanların hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki 3 yıl içinde ödenen prim miktarına göre değişiklik gösterir.

600 gün sigortalı olarak çalışıp adına prim ödenen sigortalı işsizler 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp adına prim ödenen sigortalı işsizler 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp adına prim ödenen sigortalı işsizler 300 gün işsizlik maaşı alır.

NE KADAR İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?

Sigortalı olarak çalışan kişinin son 4 aylık maaş kazancına bakılarak işsizlik ödeneği hesaplanır. İşsizlik ödeneğinin miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemez. Buna göre; 2020 yılı içinde aylık işsizlik ödeneğinin miktarı belirlenmiştir.

Son 4 ay boyunca asgari ücretle çalışanlara işsizlik ödeneği olarak 1.168,27 TL,
Son 4 ay boyunca 3.500 TL maaş ile çalışanlara işsizlik ödeneği olarak 1.389,37 TL,
Son 4 ay boyunca 6.000 TL maaş ile çalışanlara işsizlik ödeneği olarak 2.336,53 TL ödeme yapılmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

İşsizlik ödeneğinin başvurularının olumlu olarak sonuçlanmasından sonra takip eden ayın 5'inde maaş verilir. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesinden işsizlik ödeneklerini alabilirler.

PTT şubelerinden alınan işsizlik maaşı ödemesinin prosedürü koronavirüs tedbirleri nedeniyle değiştirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama kapsamında işsizlik maaşı ödemelerinin hak sahiplerinin banka hesabına yatırıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmasını sağlamak ve kalabalık ortamlara girmesini önlemek amacıyla tedbirlerimizi arttırıyoruz. Buna göre; Nisan ayı işsizlik maaşı ödemelerini hak sahiplerinin banka hesabına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da sürdürme kararı aldık" ifadelerine yer verdi. İşsizlik maaşının banka hesaplarına yatırılması için kişilerin IBAN numarasını ALO 170'i arayarak ya da İŞKUR'un e-şubesi üzerinden bildirmesi gerekir.

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