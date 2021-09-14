İşsize 8 destek! İşte en düşük ve en yüksek ödenecek tutar

2020 yılının mart ayından beri ülkemizde olan koronavirüs hayatımızı pek çok yönden alt üst etti. Özellikle ekonomik anlamda güçlükler yaşanırken, işçi çıkarma yasaklarının kalkmasıyla birlikte pek çok kişi işsiz kaldı. İşsiz kalanlara devlet yalnızca maaş değil, pek çok anlamda destek de sağlıyor. İşte işçilere yapılan destekler ve ödenen maaşlar…

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı kişilerin daha önce almış maaş bordrosuna ve çalıştığı gün sayısına göre değişmektedir. Aynı iş yerinde 1 yılı doldurup kendi kusuru dışında çıkarılan kişi İŞKUR’a başvurarak işsizlik maaşı alabilir. En düşük işsizlik maaşında ele geçen miktar 1420 lira 13 kuruştur.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İŞKUR tarafından en yüksek işsizlik maaşı ise 2840 lira kuruştur.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE VERİLİYOR?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişi, çalışma sürelerine bağlı olarak değişiyor. En az 6 en fazla 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödenebiliyor. Ödenen bu rakamdan yalnızca damga vergisi kesiliyor. İşsizlerin eline 1420 ile 2840 lira arasında para geçiyor.

İŞSİZLERE İŞBAŞI EĞİTİMİ

İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Bu programlar ayda 26 gün uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor. Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa ödeme 115 liraya çıkıyor. Yani hem işsizlik maaşı alıp hem de işbaşı eğitimden para alabilirsiniz

MESLEKİ EĞİTİM KURSUNA KATILANLARA DA ÖDEME YAPILIYOR

İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Katılımcılara günlük 35-70 lira arasında ödeme yapılıyor.

ANNELERE İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSU

0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira ödeme yapılıyor.

ANNELERE 400 LİRA KREŞ PARASI

İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına veya sanayi sektöründeki meslek eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.

İŞKUR’DAN İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARA GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programları veya meslek eğitim kurslarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.

İŞSİZLER 90 GÜN İÇİNDE İŞ BULURSA 3 AYLIK PRİMİ DEVLET KARŞILIYOR

İşsizlik ödeneği alırken 90 gün içinde işe girip bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanların, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait sigorta primlerinin işçi ve işveren payı karşılanıyor.

Aylık bin 163 lira tutarındaki prim fondan karşılanıyor.

3 ay işsizlik ödeneği alan işçi için fondan 3 bin 489 lira prim ödemesi yapılıyor.



