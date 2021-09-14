FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsize 8 destek! İşte en düşük ve en yüksek ödenecek tutar

İşsize 8 destek! İşte en düşük ve en yüksek ödenecek tutar

14.09.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sonrası işsiz kalan pek çok kişi kara kara ne yapacağını düşünürken, devletten hem istihdama hem de çıkarılan işçiye destek geldi. İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşları…

İşsize 8 destek! İşte en düşük ve en yüksek ödenecek tutar

2020 yılının mart ayından beri ülkemizde olan koronavirüs hayatımızı pek çok yönden alt üst etti. Özellikle ekonomik anlamda güçlükler yaşanırken, işçi çıkarma yasaklarının kalkmasıyla birlikte pek çok kişi işsiz kaldı. İşsiz kalanlara devlet yalnızca maaş değil, pek çok anlamda destek de sağlıyor. İşte işçilere yapılan destekler ve ödenen maaşlar…

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı kişilerin daha önce almış maaş bordrosuna ve çalıştığı gün sayısına göre değişmektedir. Aynı iş yerinde 1 yılı doldurup kendi kusuru dışında çıkarılan kişi İŞKUR’a başvurarak işsizlik maaşı alabilir. En düşük işsizlik maaşında ele geçen miktar 1420 lira 13 kuruştur.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İŞKUR tarafından en yüksek işsizlik maaşı ise 2840 lira kuruştur.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE VERİLİYOR?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişi, çalışma sürelerine bağlı olarak değişiyor. En az 6 en fazla 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödenebiliyor. Ödenen bu rakamdan yalnızca damga vergisi kesiliyor. İşsizlerin eline 1420 ile 2840 lira arasında para geçiyor.

İŞSİZLERE İŞBAŞI EĞİTİMİ

İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Bu programlar ayda 26 gün uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor. Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa ödeme 115 liraya çıkıyor. Yani hem işsizlik maaşı alıp hem de işbaşı eğitimden para alabilirsiniz

MESLEKİ EĞİTİM KURSUNA KATILANLARA DA ÖDEME YAPILIYOR

İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Katılımcılara günlük 35-70 lira arasında ödeme yapılıyor.

ANNELERE İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSU

0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira ödeme yapılıyor.

ANNELERE 400 LİRA KREŞ PARASI

İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına veya sanayi sektöründeki meslek eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.

İŞKUR’DAN İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARA GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programları veya meslek eğitim kurslarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.

İŞSİZLER 90 GÜN İÇİNDE İŞ BULURSA 3 AYLIK PRİMİ DEVLET KARŞILIYOR

İşsizlik ödeneği alırken 90 gün içinde işe girip bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanların, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait sigorta primlerinin işçi ve işveren payı karşılanıyor.

Aylık bin 163 lira tutarındaki prim fondan karşılanıyor.

3 ay işsizlik ödeneği alan işçi için fondan 3 bin 489 lira prim ödemesi yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dedektif gibi izini sürdü, 120 bin lira harcadıDedektif gibi izini sürdü, 120 bin lira harcadı
PARTNERAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıtAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıt
Taksimetrede yeni gelişme!Taksimetrede yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

11 saatlik yol 5 saate inecek

11 saatlik yol 5 saate inecek

Altın fiyatları için kritik gün!

Altın fiyatları için kritik gün!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

350 bin lira masraf yaptı! ''Bu araç o araç olamaz''

350 bin lira masraf yaptı! ''Bu araç o araç olamaz''

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.