İşsizlik maaşı 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı kaç TL olur? Zam sonrası fiyat güncellenecek

İşsizlik maaşının 2024 Ocak ayı itibarıyla ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kabine’de asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor. Kabine Toplantısı'nın 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor. Asgari ücret 2024 zammı işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar çok sayıda kalemi etkileyecek. Bilindiği üzere işsizlik maaşında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Bu ödenek en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. İşte 2024 işsizlik maaşı zammında son durum...

2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. İşsizlik maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 6.922 TL, yüzde 35 zam olması durumunda 7.188 TL olacağı öngörülüyor.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise en düşük işsizlik maaşının ise 7.455 TL olması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

İşsizlik maaşı başvuru şartları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda İŞKUR'un internet adresinden yapılabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN, KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşının süresi hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.





