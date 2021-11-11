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İşsizlik maaşı artacak! İşte yeni yılda maaşlara gelecek zamlar

11.11.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca asgari ücretlinin maaşı 2022 yılında zamlanacak. Bu maaş ile birlikte işsizlik maaşı taban ve tavan fiyatı, kıdem tazminatı gibi ücretlerde de değişiklikler olacak.

İşsizlik maaşı artacak! İşte yeni yılda maaşlara gelecek zamlar

Vatandaşın göz kulağı 2022 yılı başında yapılacak zamlara dikilmişken, açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte tahminler de gelmeye başladı. Asgari ücret artışından, işsizlik maaşına, emeklilikte yaşa takılanlardan sosyal yardımlara kadar pek çok konu tartışılıyor. İşte hükümet kanadında yaşanan son gelişmeler…

İŞSİZLİK MAAŞI 3577 TL’YE ÇIKACAK

Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret enflasyonun 5-6 puan üzerinde zamlanıyordu. Bu yılda TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre çeşitli tahminler yapılmaya başlandı. Kesin rakamlar kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarından sonra belli olacak. Burada beklentiler yüzde 25-30 arasında bir zam yapılması yönünde. Yüzde 25 zamma göre net asgari ücret 3.532 lira civarında olacak. Brüt ücret ise 4471 TL olacak. Bu rakamlarla birlikte işsizlik maaşı ise en az 1789 TL, en fazla ise 3577 TL olarak hesaplanacak.

HEM EMEKLİLERE YAPILACAK ZAM HEM DE EYT FORMÜLLERİ MASADA

2021 yılı sonuna yaklaşmışken hükümetin emekliler için de çeşitli çalışmaları bulunuyor. Bunlardan birincisi maaş zammı, diğeri ise emeklilikte yaşa takılanlar. Emekliler için 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 çıkarken yıl sonu beklentileri yüzde 9.17 oldu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 11.17 olacak. Ancak emeklilerin taban maaşlarının 2 bin liraya çıkartılması, bu durumda düşük maaş alanlara seyyanen artış yapılması bekleniyor.

EYT meselesine ise bakıldığında 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşların yaşına bakılmadan emekli edilmelerini sağlayacak formüller üzerinde çalışmalar başlatıldı. Bu konuda ortaya çıkacak formüllerden birisinin seçilerek uygulanması bekleniyor. Çalışmalar 2022 yılı sonunda sona erecek.

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK

Başta pandemi döneminde olmak üzere milyonlarca vatandaşın imdadına yetişen sosyal yardımların artırılması, kapsamının genişletilmesi de gündemde. Yaşlılara, engellilere, eşini kaybedenlere, sosyal güvencesi olmayanlara yapılan bu yardımların miktarları da artırılacak.

ÇİFTÇİNİN MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN TEDBİRLER GELİYOR

Üreticilerin maliyetlerini düşürecek tedbirler de geliyor. Özellikle gübre, tohum, mazot gibi girdi maliyetlerini aşağı çekecek teşvik ve destekler devreye girecek.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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