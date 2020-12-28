İşsizlik maaşı artışı 2021... Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı?2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Son dakika işsizlik maaşı 2021'de ne kadar olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar kimler işsizlik maaşını zamlı alacak araştırıyor. Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı sonrası Bakan Selçuk tarafından asgari ücret 2021'de ne kadar verilecek açıklandı. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Peki 2021 işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı arttı mı? Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? Mevcut işsizlik maaşı alanların, işsizlik maaşı zamlı olacak mı?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından bugün alınan kararla 2021 asgari ücret net rakamı belli oldu. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi.
İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
En düşük işsizlik maaşı: 1.431 TL
En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL
2021 yılında verilmeye devam eden Kısa Çalışma Deneği ve işsizlik maaşında da artış oldu. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Güncel işsizlik maaşı açıklaması yapılması durumunda tüm detaylarıyla haberimizde yer alacak.
Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. 2021 İşsizlik maaşı zammından kimler faydalanabilir araştırılıyor. 2021 işsizlik maaşı artışı yalnızca 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İŞKUR'a başvuru yapanlar faydalanabilecekler. Mevcut durumda işsizlik maaşı alan vatandaşlar 2021 yılı işsizlik ödeneği zammından faydalanamayacak. Peki **işsizlik maaşı nasıl hesaplanır?***
2021 güncel işsizlik parası hesaplama nasıl yapılır? İşsizlik maaşı hesaplanırken, işçinin sigortasının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde elde edilen günlük işsizlik ödeneği ile aylık işsizlik maaşı belirlenir. İşsizlik maaşı hesaplanırken, işsizlik ödeneğinin miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmez. İşsizlik maaşından yapılan kesinti sadece damga vergisi kesintisidir. İşsizlik parası hesaplanırken farklı bir kesinti yapılmaz.
2021 işsizlik maaşı alma şartlarının neler olduğu merak ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı 2021 işsizlik maaşı alma şartları tekrar güncellenmişti. İşte güncel işsizlik maaşı alma şartları;
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak...
İşsizlik Ödeneği
Genel Sağlık Sigortası Primleri
Yeni bir iş bulma
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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